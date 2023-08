Erdogan ernennt erstmals Frau als Marine-Chefin

Im Juni ernannte Erdogan erstmal in der Geschichte der Türkei eine Frau als Zentralbankchefin. Jetzt folgt ihr Oberstleutnantin Gökçen Fırat als erste Admiralin in den Marinestreitkräften.

Teilen

Ankara – Im Juni ernannte Erdogan erstmal in der Geschichte der Türkei eine Frau als Zentralbankchefin. Jetzt folgt ihr Oberstleutnantin Gökçen Fırat als erste Admiralin in den Marinestreitkräften.

Die Sitzung des Obersten Militärrats unter dem Vorsitz des türkischen Staatschefs fand heute nach einem obligatorischen Besuch des Mausoleum Atatürks statt. Bei dem Treffen wurde über die Beförderung von Führungsoffizieren der türkischen Streitkräfte und die Verlängerung bzw. Beendigung ihrer Amtszeit entschieden.

Während General Metin Gürak Kommandeur der 2. Armee wurde, gab es bei der Marine eine Premiere. Im Marinekommando wurde die 45-jährige Oberstleutnantin Fırat mit Beschluss des Obersten Militärrats die erste weibliche Admiralin in der Geschichte der türkischen Streitkräfte.

Gökcen Fırat, die 1998 die Marineakademie in Tuzla einem Medizinstudium in Istanbul bevorzugte, diente danach fünf Jahre lang auf der Fregatte Yavuz. Fırat absolvierte 2004 die Marine-Führungsakademie als erste weibliche Schiffskommandantin und betrat damit Neuland in einer Männerdomäne. Ab dem 30. August 2023 wird Fırat im Rang eines Admirals dienen.

yücel/pka

Zum Thema

– Türkei –

Erdogan ernennt erstmals Frau zur Zentralbankchefin

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die ehemalige Wall-Street-Bankerin Hafize Gaye Erkan zur neuen Zentralbankchefin des Landes ernannt