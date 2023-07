Teilen

Brüssel – Die Europäische Union schloss sich am Samstag mehreren muslimischen Ländern an und verurteilte die Koranverbrennung in Schweden. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) wird nächste Woche eine Dringlichkeitssitzung zu diesem Thema einberufen.

Die EU kritisierte den Vorfall in Schweden und bezeichnete ihn als „beleidigend“, „respektlos“ und einen „Akt der Provokation“.

„Die EU schließt sich dem schwedischen Außenministerium an, das die Verbrennung eines Korans durch eine Einzelperson in Schweden scharf ablehnt. Diese Tat spiegelt in keiner Weise die Meinung der Europäischen Union wider“, sagte Nabila Massrali, die EU-Sprecherin für Außen- und Sicherheitspolitik, am Samstag in einer Erklärung.

Noch bedauerlicher ist, dass diese Tat ausgerechnet am wichtigen muslimischen Fest Eid al Adha begangen wurde.

„Manifestationen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz haben in Europa keinen Platz“, so Massrali weiter.

Die Verbrennung eines Korans vor einer Moschee in Schweden an einem der heiligsten Tage des Islams löste am Donnerstag in vielen muslimischen Ländern Empörung und eine weit verbreitete Verurteilung der schwedischen Behörden aus.

Im Irak protestierten mehrere hundert Menschen vor der schwedischen Botschaft in Bagdad auf Drängen von Muqtada al-Sadr, einem Geistlichen, der die irakische Regierung aufforderte, die diplomatischen Beziehungen zu Schweden abzubrechen, das er als „feindlich“ gegenüber dem Islam bezeichnete.

Bei dem Vorfall in Stockholm am Mittwoch rissen zwei Männer unter den Augen einer Menschenmenge Seiten aus einem Koran und verbrannten sie vor einer Moschee.

Einer der Männer, Salwan Momika, der von schwedischen Medien als in Schweden lebender irakischer Einwanderer identifiziert wurde, erklärte in seinem Antrag auf Genehmigung, er wolle seine Meinung über den Koran zum Ausdruck bringen, indem er ihn zerreißt und verbrennt. Die Polizei hatte eine Genehmigung für die Demonstration erteilt, nachdem ein schwedisches Gericht entschieden hatte, dass ein Verbot das Recht auf freie Meinungsäußerung verletzen würde.

Die Verbrennung des Korans in Stockholm am Mittwoch folgte auf einen ähnlichen Vorfall im Januar, bei dem ein rechtsextremer dänisch-schwedischer Mann eine Kopie des heiligen Buches vor der türkischen Botschaft in der schwedischen Hauptstadt verbrannte, was ebenfalls die Spannungen mit der Türkei verschärfte.

Seitdem hat die Stockholmer Polizei nach eigenen Angaben zwei weitere Anträge auf Proteste durch Verbrennung von Koranen abgelehnt, und der schwedische Sicherheitsapparat hat seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass solche Aktionen Sicherheitsbedenken wecken und eine Gefahr für Botschaften im Ausland darstellen könnten.

Auch interessant

– Schweden –

Thora-Verbrennung vor israelischer Botschaft nicht erlaubt

Ein schwedischer Schriftsteller wollte vor der israelischen Botschaft in Stockholm eine Thora sowie die Bibel verbrennen. Die örtlichen Behörden gaben der Protestaktion anders als bei der Koran-Verbrennung keine Erlaubnis.