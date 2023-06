Türkischer Finanzminister Şimşek: „Keine schnellen Lösungen“

Ankara – Der neue Finanzminister der Türkei hat eindringlich darauf hingewiesen, dass es für eine Lösung der aktuellen wirtschaftlichen Probleme des Landes keine „Abkürzungen oder schnellen Lösungen„ gäbe. Er war jedoch sicher, dass zu schaffen sei.

„Es gibt zwar keine Abkürzungen oder schnellen Lösungen, aber wir können sicher sein, dass unsere Erfahrung, unser Wissen und unser Engagement uns helfen werden, mögliche Hindernisse zu überwinden. Unsere unmittelbare Priorität besteht darin, unser Team zu stärken und ein glaubwürdiges Programm zu entwickeln“, so Mehmet Şimşek auf Twitter.

Um die „Vorhersehbarkeit zu verbessern“ und zur „Bewältigung der nationalen und internationalen Herausforderungen“, kündigte er eine „regelbasierte Politik“ an. Şimşek bedankte sich bei Präsident Erdoğan für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

„Ich bin Präsident Erdoğan dafür dankbar, dass er mich mit der Verantwortung betraut hat, unserem Volk in dieser Funktion zu dienen“, so der Finanzminister.

Şimşek war von 2007 bis 2009 Wirtschaftsminister, und von 2009 bis 2015 Finanzminister. Danach übernahm er das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Er galt bei internationalen Investoren als Garant für eine gute wirtschaftliche Entwicklung.

Şimşek trat 2018 zurück, als Präsident Recep Tayyip Erdoğan seinen Schwiegersohn Berat Albayrak zum Finanzminister ernannte. Die türkische Lira befand sich seit seinem Rücktritt in einem freien Fall, wobei sie um über 400 Prozent – von etwa 4,6 auf über 20 zum Dollar – abstürzte.

As we navigate through domestic and international challenges, we affirm our commitment to rules based policy making to enhance predictability.

While there are no short cuts or quick fixes, rest assured that our experience, knowledge & dedication will help us overcome potential…

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 7, 2023