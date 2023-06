Jude Bellingham wechselt vom BVB zu Real Madrid

Madrid kündigte seine Ankunft auf Twitter mit einem Bild an, das ihn im neuen Trikot des Vereins zeigt, mit der Bildunterschrift "Hey Jude" in Anlehnung an den berühmten Beatles-Song.

Dortmund – Bellingham hat seinen Wechsel von Borussia Dortmund nach Madrid endgültig vollzogen. Der englische Nationalspieler hat einen Vertrag unterschrieben. Real Madrid bestätigt die Verpflichtung.

Der Engländer erhält einen Sechs-Jahres-Vertrag in Madrid und wird am Donnerstag vorgestellt.

„Jude hat bei uns in jungen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen. Er hat sich nun dazu entschieden, den Schritt zu Real Madrid jetzt schon gehen zu wollen“, zitiert WDR-Sport Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwoch. Real zahlt für den 19-Jährigen eine fixe Ablösesumme in Höhe von 103 Millionen Euro. Somit ist Bellingham der teuerste britische Spieler aller Zeiten.

Das Datum und die Uhrzeit stehen bereits fest. Bellingham wird am Donnerstag, 15. Juni, um 12 Uhr Ortszeit (6:00 Uhr ET) in Real Madrid City, dem Trainingszentrum des Vereins, als Madrids neueste Sommerverpflichtung vorgestellt. Die Mitglieder mehrerer Fanclubs sind eingeladen, der Vorstellung des 19-Jährigen beizuwohnen, nachdem er sich im Hospital Universitario Sanitas La Moraleja im Norden der Stadt einer medizinischen Untersuchung unterzogen hat.

Bei der Vorstellung Bellinghams soll auch seine Kadernummer für die kommende Saison 2023/24 bekannt gegeben werden. Der Mittelfeldspieler ist nach Fran García von Rayo Vallecano und Brahím Díaz von Milan der dritte Sommerneuzugang des Vereins.