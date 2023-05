Gazprom dementiert Übernahme des türkischen Gasunternehmens

Gazprom hat am Donnerstag türkische Medienberichte dementiert, wonach er in Verhandlungen über die Übernahme der Turkish Petroleum Pipeline Corporation (BOTAS) stehe.

Teilen

Moskau – Der russische Energiekonzern Gazprom hat am Donnerstag türkische Medienberichte dementiert, wonach das Unternehmen in Verhandlungen über die Übernahme der Turkish Petroleum Pipeline Corporation (BOTAS) stehe.

„Die in einigen türkischen Medien verbreiteten Informationen über angebliche Verhandlungen oder Absichten bezüglich der Übertragung des türkischen Unternehmens BOTAS an das Management von Gazprom sind völlig unwahr“, erklärte der russische Gasriese in einer Erklärung.

Auch das türkische Unternehmen dementierte die Meldungen. In einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung heißt es: