Ex-Präsident Donald Trump gratuliert Erdogan: „Mein Freund“

Miami – Unter den zahlreichen Staatsführern, die dem türkischen Präsidenten zum Wahlsieg gratulierten, war auch der US-amerikanische Ex-Präsident Donald Trump.

„Herzlichen Glückwunsch an Präsident Recep Tayyip Erdogan zu seinem großen und wohlverdienten Sieg in der Türkei. Ich kenne ihn gut und er ist ein Freund. Ich habe aus erster Hand erfahren, wie sehr er sein Land und das großartige türkische Volk liebt, das er auf eine neue Ebene der Bekanntheit und des Respekts gehoben hat, schrieb Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social.

Auch der armenische Präsident Nikol Pashinyan gratulierte Erdogan zum Sieg:

Congratulations to President @RTErdogan on his re-election. Looking forward to continuing working together towards full normalisation of relations between our countries.

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) May 28, 2023