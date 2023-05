Milorad Dodik, der Chef der Republika Srpska, der serbischen Teilrepublik von Bosnien-Herzegowina, hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan vor den Wahlen am 14. Mai in der Türkei seine Unterstützung zugesagt.

Sarajewo – Milorad Dodik, der Chef der Republika Srpska, der serbischen Teilrepublik von Bosnien-Herzegowina, hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan vor den Wahlen am 14. Mai in der Türkei seine Unterstützung zugesagt. Dodik rief die türkischen Wähler auf, den amtierenden Präsidenten in dem engen Wahlkampf zu unterstützen.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Srpska Republika News Agency (SRNA) sagte er am Mittwoch, Erdoğan sei ein Mann des Friedens und des Dialogs, der „fest entschlossen ist, die Lage in der Region und in der Welt zu stabilisieren“. Er lobte Erdoğans Haltung zur Achtung des Friedensabkommens von Dayton und der Verfassung von Bosnien-Herzegowina. Dodik lobte auch Erdoğans freundschaftliche Beziehungen zu Bosnien-Herzegowina, „ohne Partei zu ergreifen“, und seine Unterstützung für den Dialog in diesem Land, berichtet die Hürriyet Daily News.

„Bisher hat er sein Interesse an seinem Land und seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt. Dank seiner beharrlichen Haltung, seines Patriotismus und seiner Entschlossenheit ist die Türkei heute ein entwickeltes und modernes Land“, so Dodik.

Am 14. Mai wird der künftige Präsident der Türkei gewählt. In Deutschland sind 1,5 Millionen Deutsch-Türken wahlberechtigt. Eine so hohe Wahlbeteiligung gab es selten, sagt die Türkische Gemeinde. Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdoğan und seinem Herausforderer, dem Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu (CHP), voraus. Ein Großteil der Opposition hat sich zu einem Sechser-Bündnis formiert, das von der CHP angeführt wird. Erdoğan tritt mit seiner islamisch-konservativen AKP im Bündnis mit der nationalistischen MHP und der kleinen BBP an und erhofft sich eine weitere Amtszeit als Präsident.