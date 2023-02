„Alle reden von Liebe und Valentinstag. Lasst uns all unsere Liebe und heilende Energie in die Türkei und nach Syrien schicken, die bei diesem gewaltigen Erdbeben große Verluste und Verwüstungen erlitten haben. 33181 Menschen sind gestorben. So viele haben ihre Häuser und Arbeitsplätze verloren, ganz zu schweigen von ihren Angehörigen. Ganze Städte sind ausgelöscht worden. Es ist herzzerreißend. Der beste Ort, um zu spenden, ist ahbap.org „, so die Künstlerin auf Instagram