Syrische Opposition gegen Ankara-Damaskus-Annäherung

Ankara – Die politische und bewaffnete Opposition in Syrien drängt ihren jahrzehntelangen Verbündeten Türkei, ihre Unterstützung für ihre Sache zu bekräftigen, nachdem Ankara und die Regierung in Damaskus zum ersten Mal seit Beginn des Syrienkriegs 2011 Gespräche auf höchster Ebene geführt haben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters..

„Wir verstehen die Situation unserer türkischen Verbündeten, aber wir können uns eine Aussöhnung mit der syrischen Regierung nicht einmal vorstellen“, sagte die Gruppe Ahrar al-Sham in einer Erklärung.

Der Chef einer weiteren Oppositionsgruppe, der Hayat Tahrir al-Sham, erklärte in einer am Montag veröffentlichten Videoansprache, die Gespräche zwischen Syrien, Russland und der Türkei seien eine „gefährliche Abweichung“.

Die Türkei hat politische Gegner des Regimes von Präsident Bashar al-Assad unterstützt und ihnen eine Heimat geboten, während sie bewaffnete Rebellen ausbildete und an ihrer Seite gegen die syrischen Regierungstruppen kämpfte.

In den letzten Monaten gab es jedoch erste Schritte einer Wiederannäherung. Die Verteidigungsminister und die Geheimdienstchefs Russlands, der Türkei und Syriens trafen sich am 28. Dezember in Moskau zu den ersten Gesprächen dieser Art zwischen Ankara und Damaskus seit Ausbruch des Krieges in Syrien.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte berets im vergangenen November, Ankara wolle die Beziehungen zur syrischen Regierung durch trilaterale Kontakte normalisieren, die auch Russland einschließen würden.

„Dafür sollten zuerst unsere Geheimdienste zusammenkommen, dann unsere Verteidigungsminister, dann unsere Außenminister. Lassen Sie uns nach ihren Gesprächen als Führer zusammenkommen.

Bei einem Telefongespräch besprachen der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu mit seinem russischen Amtskollegen die Einzeleinheiten für ein Dreiertreffen mit dem syrischen Außenminister.

Das Treffen könnte in der zweiten Januarhälfte stattfinden, zitierte der Fernsehsender NTV Çavuşoğlu gestrigen Samstag. Lawrow habe ihn gefragt, wann das Treffen der Außenminister der Türkei, Russlands und Syriens stattfinden solle, so Çavuşoğlu gegenüber Reportern in Brasilien, wo er an der Vereidigung von Luiz Inacio Lula da Silva teilnahm. Lawrow habe die zweite Januarhälfte vorgeschlagen.

„Wir haben noch nicht entschieden, wo sie stattfinden soll. Es könnte auch in Moskau sein. Es kann aber auch in einem Drittland stattfinden. Wir haben über einige Länder gesprochen“, sagte er, ohne diese Länder zu nennen.