Maduro: Venezolaner lieben Erdogan

Caracas – Die Venezolaner lieben den türkischen Präsidenten, weil er „wohlwollend und großherzig“ ist, sagte der venezolanische Präsident Nicolas Maduro am Dienstag.

Der venezolanische Präsident empfing am Dienstag den türkischen Handelsminister Mehmet Mus und die ihn begleitende Delegation im Miraflores-Palast.

Die türkische Behörde für Außenwirtschaftsbeziehungen (DEIK) und das Internationale Zentrum für produktive Investitionen (CIIP) der Bolivarischen Republik Venezuela unterzeichneten während des Besuchs der türkischen Delegation eine Absichtserklärung, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Nach der Unterzeichnungszeremonie sagte Maduro: „Wir hatten ein wunderbares Treffen mit dem Minister Mus, bei dem wir die großen Ziele des Handelsaustauschs und die Fortschritte bei der Integration von Investitionen und der effizienten wirtschaftlichen Entwicklung unserer Länder bestätigt haben.“

Wohlstand, Reichtum und gegenseitiger Nutzen werden die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Venezuela und der Türkei in Zukunft prägen, so Maduro.

Zur Freundschaft zwischen den beiden Ländern sagte Maduro: „Wir betrachten den (türkischen) Präsidenten (Recep Tayyip) Erdogan als großen Bruder unseres Landes. Das türkische Volk sollte wissen, dass wir Erdogan sehr lieben, weil er wohlwollend und großherzig ist“.

„Erdogan hat Venezuela in unseren schwierigsten Jahren, in den schlimmsten Bedingungen, die wir erlebt haben, immer zur Seite gestanden. Er hat unserem Land seine Hand der Liebe und des Mitgefühls gereicht. Grüße an das türkische Volk und Erdogan“, fügte er hinzu.

