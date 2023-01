Erdogan für Friedensnobelpreis nominiert

Islamabad – Pakistanische Abgeordnete haben am Mittwoch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für den Friedensnobelpreis nominiert – für seine „Bemühungen zur Lösung der Ukraine-Krise“.

„Der russisch-ukrainische Krieg hatte sich schnell zu einem nuklearen Krisenherd entwickelt, der in einer Katastrophe für die ganze Welt hätte enden können. Dank seiner (Erdogans) unermüdlichen Bemühungen und seiner rechtzeitigen und effektiven Interventionen auf beiden Seiten hat er im Alleingang eine globale Katastrophe abgewendet“, schrieb Muhammad Sadiq Sanjrani, Vorsitzender des pakistanischen Senats, in einem Brief an das norwegische Nobelkomitee.

Sanjrani bezeichnete Erdogan als „einen wahren Staatsmann und Führer, der sich stets für die Verbesserung und den Wohlstand nicht nur seines Landes, sondern der Region und der Welt im Allgemeinen einsetzt“ und betonte, dass der türkische Präsident „die wahre Botschaft des Heiligen Propheten Muhammad und seine Lehren von Frieden, Toleranz und Liebe für die gesamte Menschheit vertritt, während er weiterhin die Mythen und Missverständnisse im Zusammenhang mit den islamischen Lehren ausräumt“.

Der Senat teilte mit, dass er die Nominierung zugunsten des türkischen Führers am Mittwoch offiziell registriert hat.

Chairman Senate, Muhammad Sadiq Sanjrani through a letter has officially registered the nomination in favour of Turkish President @RTErdogan for the „Nobel Peace Prize“ for his efforts to resolve the Ukrainian crisis in a letter addressed to Norwegian Nobel Committee…1/3 🇹🇷🇵🇰 pic.twitter.com/TdutdIrLcO

— Senate of Pakistan (@SenatePakistan) January 4, 2023