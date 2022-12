Turkish Airlines gewinnt beste Design-Airline Europas Preis

Die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines wurde bei den TheDesignAir Awards mit dem "Design Airlines of the Year, Europe 2022" - Preis ausgezeichnet.

Istanbul – Zu den zahlreichen Preisen, die die türkische Airline bisher verbuchen konnte, wie etwa die beste Fluggesellschaft in der Kategorie Business Class, reiht sich eine weitere Auszeichnung an. Turkish Airlines erhielt bei den TheDesignAir Awards den „Design Airlines of the Year, Europe 2022“-Preis.

Ahmet Olmuştur, Marketingchef der Airline, sagte, dass die Fluggesellschaft vom Eingang über die Check-in-Schalter und Lounges am Istanbuler Flughafen bis hin zum neuen Kabinen- und Sitzdesign an Bord „die Markenidentität von Turkish Airlines an jedem Berührungspunkt sorgfältig einbringt.

„Mit unserer traditionellen Gastfreundschaft streben wir danach, die Erfahrung unserer Passagiere zu einem privilegierten Erlebnis zu machen, indem wir ihnen einen Service bieten, der ihre Erwartungen übertrifft.“

Turkish Airlines habe „die Wärme und Aufrichtigkeit der türkischen Gastfreundschaft auf moderne und zeitgemäße Linien übertragen und durch die Anwendung der ‚Flow‘-Philosophie in allen Bereichen – von allen Berührungspunkten mit den Passagieren am Flughafen Istanbul bis hin zum Design und den Dienstleistungen an Bord – ein einzigartiges Design geschaffen“, so die Fluggesellschaft in einer Mitteilung.

„Die Verwendung eines einheitlichen Markenbildes, einer einheitlichen Farbpalette und einer einheitlichen Designsprache in allen digitalen und physischen Bereichen hat dazu beigetragen, eine starke Airline-Marke zu schaffen, die im Vergleich zu ihren europäischen Konkurrenten weiterhin beeindruckt. Turkish Airlines hat auch in diesem Jahr wieder seine Position als führende Design-Airline der Welt bestätigt und sich erneut die Krone für die europäische Region gesichert.“

Unter der Aufsicht von Branchenexperten und Vielfliegern zeichnet TheDesignAir jedes Jahr die besten Fluggesellschaften aus, die in Design, Produkt und Marke investieren.

