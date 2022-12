Spionage für Russland: BND-Mitarbeiter festgenommen

Teilen

Karlsruhe – Der Generalbundesanwalt hat am Mittwochabend einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) wegen des Verdachts auf Landesverrat festnehmen lassen. Wie der Spiegel berichtet, soll er in diesem Jahr hochsensible Informationen an einen russischen Geheimdienst weitergegeben haben. Bundeskanzler Olaf Scholz sei dem Bericht zufolge bereits vor Wochen informiert worden.

Wie der Spiegel weiter berichtet, wurde der Beschuldigte am Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt. Dieser ordnete dem Bericht zufolge den Vollzug der Untersuchungshaft an. Zwei Bürostandorte des BNDs wurden durchsucht, zudem die Wohnung des Mannes.

Carsten L. ist beim Bundesnachrichtendienst beschäftigt. Im Jahr 2022 übermittelte er Informationen, die er im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit erlangt hatte, an einen russischen Nachrichtendienst. Bei dem Inhalt handelt es sich um ein Staatsgeheimnis im Sinne des § 93 StGB. Die Ermittlungen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesnachrichtendienst geführt.

Die Generalbundesanwalt in einer Pressemitteilung: