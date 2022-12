Feste planen – darauf sollte unbedingt geachtet werden

Teilen

Steht ein größeres Ereignis an, ist die Planung der Feierlichkeiten besonders wichtig, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Organisation und Planung ist alles, wenn es darum geht, ein von Erfolg gekröntes Fest zu feiern.

Das fängt bereits mit der Wahl der passenden Location an und endet zumeist mit einer kleinen Aufmerksamkeit wie mit Dankeskarte an die Gäste. Damit am Ende des Tages auch wirklich nichts schiefgeht, haben wir in diesem Artikel einige Tipps und Tricks zusammengefasst. Egal, ob Catering, Einladungen oder Location, wir haben an alle notwendigen Schritte gedacht!

Der schönste Fleck für das Event – die passende Location

Um die passende Location zu finden, ist es zuerst wesentlich zu wissen, wie viele Leute an der Feier teilnehmen werden. Falls die Feier im kleinen Kreis, sprich mit circa 10 Personen, stattfinden soll, ist es möglich, dass die eigene Wohnung oder das eigene Haus in Betracht kommen. Etwas andere Umstände haben wir hingegen bei einer Hochzeit.

Manche Paare träumen von einer Hochzeit im engsten Familienkreis, während andere Paare sich für eine groß angelegte Feier mit allen Freunden und Bekannten entscheiden. Für Letztere ist es wichtig, einen geeigneten Ort für die Hochzeit zu finden. Ob renovierter Stall oder klassisches Restaurant – die perfekte Location macht die Hochzeit erst so richtig unvergesslich. Wer eine Location mieten möchte, sollte sich am besten früh darum kümmern, um enttäuschende Überraschungen zu vermeiden.

Einladungen: Freude und Glück teilen

Einladungen sollten zum passenden Zeitpunkt verschickt werden, um die Gäste auf die Feier vorzubereiten. Hochzeitseinladungen werden in der Regel ein halbes Jahr im Voraus versandt, während bei Einladungskarten zum Geburtstag meist 4 bis 5 Wochen vor der Party ausreicht. Kreative Köpfe können ihrer Fantasie freien Lauf lassen und diese selbst gestalten.

Für weniger kreative Menschen oder die, die unter Zeitdruck stehen, eignen sich Einladungen zum Geburtstag oder anderen Festlichkeiten, die einfach online gestaltet und dann verschickt werden können, besser. Die Angabe des Datums, der Uhrzeit und des Ortes der Feier sowie ein Hinweis darauf, bis wann der Gast spätestens zusagen sollte, sind wichtige Informationen, die in einer Einladung nicht fehlen dürfen. Dringend beachten! Um ein Essen zu wählen, das für alle Gäste gleichermaßen geeignet ist, sollte der Gast rechtzeitig nach Erhalt der Einladung angeben, sofern er sich vegetarisch oder vegan ernährt.

Das Catering – Die Freude der Gäste bei jedem Bissen!

Wer nicht gern selbst den Kochlöffeln schwingt oder einfach einen zu großen Andrang an Gästen erwartet, sollte auf einen Catering-Service zurückgreifen.

Bei diesem wird das Essen für eine Veranstaltung im Voraus bestellt und zubereitet. Dies kann in einem Restaurant oder Café erfolgen, aber auch externe Dienstleister bieten diesen Service an. Bei der Auswahl des Catering-Services sollte man darauf achten, dass das Menü Ihren Wünschen entspricht und falls notwendig auch vegetarische und vegane Optionen angeboten werden.

Widmen wir uns den Getränken! Die beste Methode, um die Kosten für Getränke bei einer Party zu senken, ist es, diese Leasing-Methode zu nutzen. Der Verkäufer, oftmals ein Getränkemarkt, stellt hier verschiedene Sortimente unterschiedlicher alkoholischer und nicht alkoholischer Getränke bereit, die mit einer Kaution gemietet werden können. Nach der Feier wird dann abgerechnet. So bleibt nichts übrig.

Ein Unterhaltungsprogramm, welches keine Wünsche offenlässt

Vor allem bei großen Feierlichkeiten sollte für ausreichend Unterhaltung gesorgt werden. Neben dem DJ, der die Gäste dazu bewegt, die Hüften zu schwingen, können auch Tänzer oder Magier arrangiert werden, um die Maße mit fließenden Bewegungen und eindrucksvollen Kunststücken zu verzaubern. Besonders beliebt sind heutzutage auf großen Feiern auch speziell konstruierte Fotoboxen , welche sich mit Datum und Anlass verzieren lassen. So hat jeder Gast ein tolles Andenken an die Party und kann beim Gedanken schweifen noch oft daran zurückdenken.

Fazit – reibungsloser Ablauf des Festes dank perfekter Planung garantiert!

Die gute Organisation sorgt beim Ablauf des Festes natürlich für einen reibungslosen Verlauf. Egal, ob hier live Unterhaltung durch DJ oder Band stattfindet oder der Gastgeber selbst für Musik sorgt, das gemütliche Zusammensein endet dann perfekt, wenn es noch eine kleine Aufmerksamkeit in Form einer Dankeskarte vom Gastgeber gibt.