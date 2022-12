EU verurteilt Israel für Angriffe auf Palästinenser

Teilen

Brüssel – Der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, gab am Samstag eine Erklärung ab, in der er Israel für die Angriffe auf den Gaza verurteilt. Die EU sei „sehr besorgt über die zunehmende Gewalt im besetzten Westjordanland“.

„Allein in den letzten Tagen wurden 10 Palästinenser von israelischen Sicherheitskräften (ISF) getötet. Die gestrige tragische Ermordung eines Palästinensers, Ammar Mufleh, durch ein Mitglied der ISF (Israelische Sicherheitskräfte) war das jüngste Beispiel“, so Borrell.

„Solche inakzeptablen Fakten müssen untersucht werden, und es muss eine umfassende Rechenschaftspflicht geben. Nach internationalem Recht ist tödliche Gewalt nur in Situationen gerechtfertigt, in denen eine ernsthafte und unmittelbare Bedrohung für das Leben besteht“, sagte er.

Die Ermordung eines palästinensischen Mannes durch einen israelischen Soldaten am helllichten Tag im besetzten Westjordanland hat unter den Palästinensern große Wut ausgelöst, und in den sozialen Medien wurde dazu aufgerufen, den Widerstand gegen die israelische Besatzung zu verstärken.

Das palästinensische Außenministerium verurteilte die Erschießung von Mufleh als Hinrichtung, und palästinensische Aktivisten und Nutzer sozialer Medien verwenden den Hashtag „Huwara Execution“ auf Arabisch und fordern eine Reaktion auf Verbrechen der israelischen Streitkräfte.

#Palestine🇵🇸 The police execution of the young Palestinian Ammar Mufleh must not go unpunished. Such assassinations by agents of the Israeli state are too common and constitute a clear violation of human rights. The International Community must adopt sanctions. #nablus #westbank — International Human Rights Foundation (@Declaracion) December 2, 2022

Die letzten Momente von Ammar Mufleh, 23, wurden am Freitag von einem unbekannten Palästinenser auf Video aufgenommen. Die Aufnahmen zeigen, wie Mufleh von einem israelischen Soldaten im Schwitzkasten gehalten wird, während zwei andere Männer versuchen, ihn loszureißen. Mufleh scheint dann auf den Soldaten einzuschlagen und zu versuchen, ihm sein Gewehr zu entreißen, bevor der Soldat eine Pistole zieht und mehrmals auf ihn schießt, während er zu Boden fällt.

A quick close-up analysis dismantles the #Israeli narrative of a #Palestinian attacking & attempting to steal an Israeli soldier’s weapon: Ammar Mufleh, 22, was fully unarmed & trying to make a run for his life from a soldier’s chokehold before he was executed in cold blood!🧵 pic.twitter.com/MDy456apzF — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) December 2, 2022

Unmittelbar danach nahmen die israelischen Streitkräfte Muflehs Leiche mit und verweigerten ihm ein Begräbnis – eine bewährte Taktik zur Demütigung und Kontrolle von Palästinensern, die von israelischen Streitkräften erschossen wurden. In der Stadt kam es zu Zusammenstößen, bei denen mehrere Palästinenser verletzt wurden, wie lokale Medien berichteten.

Der Vorfall ereignete sich in der besetzten Stadt Huwara im Westjordanland, südlich von Nablus, die am folgenden Tag aus Protest gegen die Ermordung Muflehs in einen Handelsstreik trat.

Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Foundation verurteilte die Tat.

Die polizeiliche Hinrichtung des jungen Palästinensers Ammar Mufleh darf nicht ungesühnt bleiben. Solche Ermordungen durch Agenten des israelischen Staates sind zu häufig und stellen eine klare Verletzung der Menschenrechte dar. Die internationale Gemeinschaft muss Sanktionen beschließen

Die israelische Polizei teilte ihrerseits in einer Erklärung mit, dass sich mehrere Verdächtige den Grenzbeamten näherten, als einer von ihnen „ein Messer zog und auf einen von ihnen einstach“.

Die Wachen „reagierten, indem sie auf einen Verdächtigen schossen und ihn neutralisierten“, hieß es in der Erklärung, wobei einer der Wachen leichte Verletzungen erlitt.

Die Palästinenser wiesen diese Version der Ereignisse zurück und erklärten, Mufleh sei unbewaffnet gewesen und die angebliche Mordwaffe sei nicht gefunden worden.

In den besetzten Gebieten des Gazastreifens, des Westjordanlands und Ostjerusalems wurden Medienberichten zufolge in diesem Jahr bisher mindestens 145 Palästinenser getötet. Die zunehmenden Spannungen haben dazu geführt, dass 2022 das tödlichste Jahr seit dem Ende der zweiten Intifada im Jahr 2005 war.