Ankara – Wie der türkische Präsident bekannt gab, hat die Türkei im Südosten des Landes 150 Millionen Barrel Ölreserven im Wert von 12 Milliarden Dollar entdeckt.

„Wir haben in Gabar Mountain 150 Millionen Barrel Nettoölreserven entdeckt. Es ist eine der 10 größten Onshore-Entdeckungen im Jahr 2022. Der Wert der Reserven liegt bei etwa 12 Milliarden Dollar“, sagte Recep Tayyip Erdogan nach der Kabinettssitzung in der Hauptstadt Ankara.

Erdogan wies darauf hin, dass die Türkei ihre Ölexplorationsaktivitäten an Land intensiviert habe, und sagte, dass die Ölförderung begonnen habe. Zum hundertjährigen Bestehen der Türkischen Republik im kommenden Jahr will Ankara seine Tagesproduktion auf 100.000 Barrel erhöhen, so der türkische Präsident Erdogan.