Wie holst du das meiste aus deinen Slot Spielen raus?

Das ist eine Selbstverständlichkeit unter Leuten, die sowohl Live-Casinos als auch Online-Casinos betreiben: Die Menschen lieben es, auch in diesem Spielautomaten – oder eher Slots – zu spielen.

In einigen Ländern, darunter die Vereinigten Staaten aber auch Deutschland, sind Spielautomaten die meistgespielten Casinospiele. In den anderen Ländern steigt die Beliebtheit der Spielautomaten so stark an, dass sie mit den Tischspielen konkurrieren. Das führt die Spieler natürlich zu der großen Frage: „Wie kann man an den Spielautomaten gewinnen?“ Damit verbunden sind auch die Fragen: „Gibt es Systeme, mit denen man die Spielautomaten besiegen kann?“ und „Wie haben andere die Automaten besiegt?“.

Es ist alles eine Frage des Zufalls. Es gibt keine Blackjack- oder Videopoker-ähnlichen Strategien, die den mathematischen Vorteil des Hauses schmälern können. Die Gewinnchancen an Spielautomaten sind unveränderlich. Es gibt nichts, was du legal tun kannst, um das Ergebnis zu ändern, auch wenn Betrüger manchmal erfolgreich waren, bis sie erwischt, verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wurden.

Aber es gibt Ansätze, mit denen du das Beste aus den Spielen herausholen kannst. Wir wollen uns den großen Fragen auf zwei Ebenen nähern: mit Tipps zum Spielen an Spielautomaten im Live Casino, mit Systemen, um ihre Stärken und Schwächen zu nutzen, und mit Spielautomatenbetrug. Hier ist eine Sammlung von Tipps für Spielautomaten und Warnungen vor Spielautomaten, um deine Karte zu ergänzen, wie du an den Spielautomaten gewinnen kannst.

Slot-Tipp 1: Spielautomaten mit höherem Nennwert haben höhere Auszahlungsquoten

Das galt, als Spiele mit drei Walzen die Spielhallen beherrschten, und es gilt auch heute noch, wo die große Mehrheit der Spiele Video-Slots sind. Es gibt noch andere Faktoren als den Auszahlungsprozentsatz, etwa den Unterhaltungswert und was du von einem Spiel erwartest. Selbst in reinen Euro- und Centbeträgen bedeutet das Spielen von Spielen mit höherem Nennwert größere Einsätze und mehr Risiko. Wenn du 3 Euro an einem Drei-Münzen-Spielautomaten mit einer Auszahlungsquote von 94 Prozent einsetzt, wirst du im Durchschnitt mehr Geld verlieren, als wenn du 25 Cent an einem 1-Cent-Spiel mit 42 Linien und einer Auszahlungsquote von 87 Prozent einsetzt.

Slot-Tipp 2: Wenn du progressive Slots spielst, dann achte darauf, dass du genug setzt, um für die Jackpots in Frage zu kommen

Bei progressiven Spielautomaten wird ein bestimmter Prozentsatz jedes Einsatzes zum Jackpot oder zu den Jackpots hinzugefügt. Bei Spielautomaten mit drei Walzen gibt es in der Regel nur einen einzigen progressiven Jackpot, und du musst die maximale Anzahl an Münzen setzen, um dich zu qualifizieren. Bei einem Drei-Münzen-Spielautomaten kannst du den progressiven Jackpot zum Beispiel nicht gewinnen, wenn du nur eine oder zwei Münzen setzt. Wenn du die Top-Jackpot-Kombination auf der Gewinnlinie landest, erhältst du stattdessen eine reduzierte Auszahlung in Höhe eines festen Betrags.

Bei Video-Slots sind die progressiven Jackpots in der Regel mehrstufig. Es werden zwischen drei und 13 progressive Stufen angeboten.

Typisch ist ein vierstufiger progressiver Jackpot mit den Stufen Mini, Minor, Major und Grand oder Bronze, Silber, Gold und Platin oder so ähnlich. Bei einigen Videospielautomaten sind alle Spieler/innen unabhängig von der Höhe ihres Einsatzes für die Jackpots qualifiziert. Bei anderen Spielautomaten musst du einen separaten Einsatz tätigen, um den Jackpot zu knacken. Die Jackpots sind die Hauptereignisse bei progressiven Spielautomaten, und abgesehen von diesen Jackpots zahlen die Spiele normalerweise weniger als andere Spiele.

Gib dich nicht mit einem Spiel mit geringerer Auszahlung zufrieden. Achte darauf, dass du die notwendigen Einsätze machst, um die Jackpots zu knacken. Wenn du dir diese Einsätze nicht leisten kannst, wähle ein nicht-progressives Spiel.

Slot-Tipp 3: Trau dich an Online Slots für ein bisschen mehr Kick

Die großen Spielautomatenhersteller, die Spiele für Live-Casinos liefern, vertreiben ihre Spiele auch online. Bei einem Check der Online-Spiele findest du Slots von vielen bekannten Spieleherstellern. Aber es gibt auch eine neue Art von Spieleentwicklern, die sich zuerst um den Online-Markt kümmern. NetEnt, ReelPlay, NextGen und andere geben den Spielen einen kreativen Anstrich und haben dabei die Online-Spieler im Blick.

Video-Slots in Live-Casinos und Online-Slots sind sich sehr ähnlich. Sie sind auf die gleiche Weise programmiert: Die Zahlen eines Zufallsgenerators werden auf die Walzenpositionen und Bonusmöglichkeiten abgebildet. Große, auffällige Displays mit beweglichen Teilen lassen sich nur schwer auf Online-Spiele übertragen. Ansonsten können die Designer von Online-Slots ihrer Fantasie freien Lauf lassen und dir kreative Bonusereignisse bieten.

Wenn du online bist und ein Live-Casino-Favorit deine Aufmerksamkeit erregt, solltest du ihn unbedingt spielen. Aber probiere auch Spiele von unbekannten Spieleherstellern aus. Vielleicht entdeckst du ein paar ganz neue Favoriten.

Slot-Tipp 4: Nutze Sonderaktionen sowie Boni aller Art

Viele Online-Casinos bieten Boni an, nur um sich zum Spielen anzumelden. Es kann Einschränkungen geben, aber manchmal bekommst du auch ohne Einzahlung einen kleinen Bonus und größere Boni, wenn du eine Einzahlung machst. Bevor du dir etwas auszahlen lassen kannst, musst du den Bonus zum Spielen verwenden. Es würde keinen Sinn machen, wenn ein Casino dir einfach kostenloses Geld geben würde, ohne dass du das Produkt ausprobieren musst. Aber du kannst das Bonusgeld verwenden, um Spiele zu spielen, die du bereits magst, oder um neue Spiele auszuprobieren, bevor du dein eigenes Geld ausgibst.

Bei den meisten Online-Casinos wirst du durch die Anmeldung eines Kontos für ein Spielerprämienprogramm registriert. Sobald du ein aktiver Spieler bist, solltest du dein E-Mail-Postfach nach Sonderangeboten wie Freispielen oder zusätzlichen Bonusguthaben absuchen. Sei bei Online-Programmen genauso vorsichtig wie bei Live-Spieler-Belohnungskarten. Setze nicht extra etwas ein, nur um der Belohnungen willen, und gehe nicht über dein normales Guthaben hinaus. Spiele auf deinem gewohnten Komfortniveau, aber ernte dann die Belohnungen.

Die Belohnungen tragen dazu bei, deine Gesamtrendite zu steigern, und sie beginnen mit den Anmeldeboni, die Online-Spielern zur Verfügung stehen. Nicht alle Casinos bieten die gleichen Boni. Es lohnt sich, nach den besten Angeboten Ausschau zu halten.

Slot-Tipp 5: Suche dir Demo Versionen um das Spiel erstmal anzutesten



Du stößt zum ersten Mal auf ein neues Spiel. Das Thema sieht faszinierend aus und der große Bonus, der auf dem Bildschirm gezeigt wird, während das Spiel nicht benutzt wird, sieht nach Spaß aus. Was tust du? In einem Live Casino wirst du wahrscheinlich sofort entscheiden, ob du das Spiel ausprobieren und dein Geld und deine Zeit investieren willst. Nur die wenigsten Spieler/innen zücken ihr Handy und schauen, was sie über das Spiel herausfinden können. Aber Online-Spieler/innen haben eine Fülle von Informationen zur Verfügung, unabhängig davon, ob sie am Computer, auf dem Handy oder auf dem Pad spielen.

Wenn du den Namen des Spiels und „Spielautomat“ in deine Suchmaschine eingibst, erhältst du in der Regel mehrere Ergebnisse. Wenn du auf „Videos“ klickst, kannst du das Spiel meistens in Aktion sehen. Manche Videos sind Demos des Herstellers, die die Walzen, Symbole, Themen und den Ablauf der verschiedenen Bonusrunden zeigen. Andere sind Videos, die von Spielern gemacht wurden, die ihr Handy benutzt haben, um ein Spiel aufzuzeichnen. Die Spielervideos können dir ein Gefühl für die Höhen und Tiefen eines Spiels, die Verlustphasen und die lukrativen Boni vermitteln.

Slot-Tipp 6: Vergiss nie, dass du um echtes Geld spielst



Das gilt sowohl in Live- als auch in Online Casinos, ist aber online besonders wichtig, da hier der Unterschied zwischen dem Spielen um Geld und dem Spielen von Spielautomaten in kostenlosen „sozialen“ Casinos leicht verwischt werden kann. Das änderte sich in Live-Casinos, als Geldscheinprüfer und Guthabenzähler zu den Spielautomaten hinzugefügt wurden. Anstatt aktiv Geld in die Spielautomaten zu werfen, spielten die Spieler mit Guthaben, das sie mit Papiergeld gekauft hatten. Es wurde einfacher, sich die Einsätze als Guthaben und nicht als Bargeld vorzustellen.

An Online-Spielautomaten wurde von Anfang an mit Vorauszahlungen und Guthaben gespielt. Das ist ein bequemes System, und kaum ein Spieler würde zum Einwerfen von Münzen zurückkehren wollen. Dennoch stellt es eine psychologische Mauer zwischen dich und dein Geld. Es ist leicht, den Unterschied zwischen Pay-to-Play, bei dem Credits Geld sind, und Social Play, bei dem Credits einfach nur Credits sind, zu verwischen.

Wenn du anfängst zu denken: „Na ja, es sind ja nur Credits“, oder sogar: „Die sind ja schon bezahlt“, ist es schwieriger, dich davon zu überzeugen, deine Bankroll zu schützen. Wenn du um Geld spielst, solltest du dir immer bewusst sein, dass es sich bei den Guthaben um Bargeld handelt und dass es richtig teuer wird, wenn du zu viel wettest.

Und nun zu den Dingen, die du nicht tun solltest:



Immer automatisch das Maximum einsetzen

Über Generationen hinweg wurde den Spielern gesagt, dass maximale Einsätze die höchsten Auszahlungsquoten bringen. Das war bei den meisten alten Spielautomaten mit drei Walzen so, aber bei Video- oder Online-Slots ist das normalerweise nicht der Fall. Der Grund dafür, dass Maximaleinsätze die höchsten Rückzahlungsquoten brachten, waren Anreize, die in den Auszahlungstabellen eingebaut waren. In der Regel gab es einen überproportionalen Anstieg des höchsten Jackpots, wenn du die maximalen Münzen gesetzt hast.