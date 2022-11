UN: Russische Folter in der Ukraine war systematisch

Teilen

Genf – Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen (OHCHR) erklärte am Dienstag, dass sowohl Russland als auch die Ukraine während des fast neunmonatigen Konflikts Kriegsgefangene gefoltert haben und nannte als Beispiele die Anwendung von Elektroschocks und erzwungene Nacktheit.

Das in der Ukraine ansässige UN-Beobachtungsteam stützte sich bei seinen Feststellungen auf Interviews mit mehr als 100 Kriegsgefangenen auf beiden Seiten des Konflikts seit April. Die Interviews mit ukrainischen Kriegsgefangenen wurden nach ihrer Freilassung geführt, da Russland keinen Zugang zu den Gefangenenlagern gewährte, hieß es.

Bevor ich im Detail auf unsere Ergebnisse eingehe, ist es wichtig zu betonen, dass die Ukraine uns vertraulichen Zugang zu Kriegsgefangenen in Internierungslagern gewährt hat, wo wir mit ihnen sprachen. Da die Russische Föderation uns keinen solchen Zugang gewährte, führten wir die Interviews mit ukrainischen Kriegsgefangenen nach ihrer Freilassung.

Die Leiterin der Beobachtermission, Matilda Bogner, erklärte auf einer Pressekonferenz in Genf, dass die „überwiegende Mehrheit“ der ukrainischen Gefangenen, die von den russischen Streitkräften festgehalten wurden, von Folter und Misshandlungen berichteten. Sie nannte Beispiele für Hundeangriffe, Scheinhinrichtungen, Elektroschocks mit Tasern und Militärtelefonen sowie sexuelle Gewalt.

Gefangene berichteten über schlechte und erniedrigende Transportbedingungen und darüber, dass sie nackt und mit auf dem Rücken gefesselten Händen in Lastwagen oder Transporter gepfercht wurden. Das U.N.-Team sagte, es habe auch Fälle von so genannten „Willkommens-Schlägen“ in einer Strafkolonie dokumentiert.

Ein Mann, der in einer Strafkolonie in der Nähe von Olenivka gefoltert wurde, berichtete, wie Mitglieder von mit Russland verbundenen bewaffneten Gruppen „Drähte an meinen Genitalien und meiner Nase anbrachten und mir einen Schock versetzten. Sie hatten einfach nur Spaß und waren nicht an meinen Antworten auf ihre Fragen interessiert“. Andere schilderten Formen körperlicher Misshandlung, darunter Messerstiche, Schüsse mit einem Taser, Androhung von Scheinhinrichtungen, Aufhängen an den Händen oder Beinen und Verbrennung mit Zigaretten. Auch habe die UN verschiedene Formen sexueller Gewalt, wie das Ziehen eines männlichen Opfers an einem Seil, das um seine Genitalien gebunden war, oder erzwungene Nacktheit in Verbindung mit der Androhung von Vergewaltigung, dokumentiert.

Bogner:

„Wir haben 20 weibliche Kriegsgefangene befragt, nachdem sie aus der Strafkolonie bei Olenivka und anderen Einrichtungen in Donezk und in der Russischen Föderation entlassen worden waren. In der Kolonie bei Olenivka waren die weiblichen Kriegsgefangenen keiner physischen Gewalt ausgesetzt, beschrieben aber, dass sie durch die Schreie der männlichen Kriegsgefangenen, die in den benachbarten Zellen gefoltert wurden, psychisch gequält wurden.

Eine Zeugin sagte uns, ich zitiere: „Ich kann das Geräusch von Klebeband immer noch nicht ertragen. Die Wachen benutzten es, um ihre Gefangenen zu fixieren und sie zu foltern“.

Mehrere Frauen berichteten jedoch, dass sie während der Verhöre an anderen Orten geschlagen, mit Stromschlägen traktiert und mit sexueller Gewalt bedroht wurden. Sie waren auch erniedrigender Behandlung ausgesetzt, die sexueller Gewalt gleichkam, wie z. B. dem Zwang, in Anwesenheit männlicher Wachen nackt von einem Raum zum anderen zu laufen.“

Auf ukrainischer Seite berichtete Bogner von „glaubwürdigen Anschuldigungen“ über summarische Hinrichtungen russischer Gefangener und stellte fest, dass die Ermittlungen der ukrainischen Behörden in diesen Fällen noch keine Fortschritte gemacht haben.

Kiew hat bereits erklärt, dass es alle Informationen über die Behandlung von Kriegsgefangenen prüft und alle Verstöße untersuchen und entsprechende rechtliche Schritte einleiten wird.

Auf die Frage nach dem Ausmaß der Misshandlungen durch beide Seiten sagte Bogner, dass die Misshandlung ukrainischer Gefangener durch die Russen „ziemlich systematisch“ sei, während sie die Misshandlung russischer Soldaten durch die Ukraine als „nicht systematisch“ bezeichnete.

Die meisten Misshandlungen russischer Kriegsgefangener durch Kiew seien auf drei Internierungseinrichtungen beschränkt und kämen eher in der Anfangsphase der Gefangenschaft vor, sagte sie.