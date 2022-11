TOP 7 Fehler beim ersten Date

Teilen

Das erste Date ist immer ein Wendepunkt für ein Paar. Es hängt sofort davon ab, wie es läuft, ob es eine Chance für eine neue Beziehung gibt oder nicht. Dieser Moment ist für beide extrem aufregend.

Angst ist einer der häufigsten Gründe, warum Menschen bei einem ersten Date Fehler machen. Ein weiterer Grund ist die banale Unvorbereitetheit und das Unverständnis darüber, wie man einen guten Eindruck auf einen potenziellen Partner macht.

Heute betrachten wir einige der häufigsten Fehler beim ersten Date, die Zeitgenossen machen. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Wir empfehlen dir, dich damit vertraut zu machen und sie auf jede erdenkliche Weise zu vermeiden.

Fehler Nr. 1. Du bist ständig von deinem Smartphone abgelenkt

Das wahrscheinlich Schlimmste, was du bei einem ersten Date tun kannst, ist die permanente Ablenkung durch dein Handy. Dieses Verhalten zeigt nur, dass du einfach nicht an einer Person interessiert bist. Du brauchst auch nicht daran zu zweifeln, dass er oder sie kein zweites Date mit dir haben wird.

Wir raten dir, während eines Dates alle unnötigen Benachrichtigungen auf deinem Smartphone auszuschalten, nicht durch Twitter oder Facebook zu scrollen und keine Textnachrichten zu verschicken, es sei denn, es ist etwas wirklich Dringendes. Am besten nimmst du das Handy überhaupt nicht aus deiner Tasche, es sei denn, es ist absolut notwendig. Natürlich gibt es Situationen, in denen du dich durch ein Smartphone ablenken lassen musst. Aber gehe dabei taktvoll vor, erkläre deinem Gesprächspartner, dass du eine Minute brauchst, erledige alles und setze das Date fort.

Fehler Nr. 2. Du hast den falschen Ort für ein Date gewählt

Eine gute Wahl ist ein ruhiges, gemütliches Café oder Restaurant. Auch ein gemütlicher Spaziergang im Park eignet sich gut. Laute Orte und überfüllte Gaststätten solltest du aber besser meiden — hier kannst du nicht normal kommunizieren.

Auch nicht gerade die beste Lösung ist ein gemeinsamer Besuch im Kino. Hier verbringt ihr einfach eineinhalb bis zwei Stunden in Stille. Wenn ihr euch beim Zuschauen unterhaltet, ist das für eure Mitmenschen sehr störend. Du willst doch nicht, dass dein erstes Date wegen eines Eklats im Kino in Erinnerung bleibt, oder? Wir vermuten nicht.

Fehler Nr. 3. Du trinkst zu viel Alkohol

Für viele hilft Alkohol, sich zu befreien, selbstbewusster und offener vor einer fremden Person zu werden. Im Allgemeinen ist ein Glas Wein bei einem romantischen Date auch in Ordnung. Allerdings solltest du dich auf keinen Fall auf alkoholische Getränke verlassen, sonst siehst du in den Augen eines potenziellen Partners vielleicht nicht wie der vielversprechendste Bewerber für eine Beziehung aus.

Mittlerweile werden übrigens auch absolut alkoholfreie Dates immer beliebter. Oft trifft man sich wochentags oder am Wochenende vormittags, damit man nicht in Versuchung gerät, einen Schluck Alkohol zu trinken. Wir können dir nur raten, diesem Trend zu folgen. Außer kurzfristigem Selbstvertrauen schenkt Alkohol nichts Gutes.

Fehler Nr. 4. Du fängst an, über vergangene Beziehungen zu reden

Ein großer Fehler bei einem ersten Date ist es, über deine vergangene Beziehung zu sprechen. Solche Handlungen können dem Gesprächspartner zeigen, dass du nachtragend bist oder dich immer noch nicht mit dem Scheitern dieser Beziehung abfinden kannst.

Du denkst vielleicht, dass eine solche Diskussion dem Gesprächspartner schmeicheln sollte. Zum Beispiel, dass er/sie besser ist als der/die vorherige Partner/in und so weiter. Aber der Gesprächspartner selbst weiß, dass er in Zukunft auch Gegenstand einer solchen unangenehmen Diskussion sein könnte. Gelinde ausgedrückt, gefällt ihnen diese Aussicht nicht.

Fehler Nr. 5. Dein Erscheinungsbild ist nicht richtig

Natürlich ist es überhaupt nicht nötig, sich für ein erstes Date so zu kleiden, als wäre es ein gesellschaftliches Ereignis. Dennoch lohnt es sich, sorgfältig und gepflegt zu sein. Ein zerknittertes altes T-Shirt, verblichene Jeans und ein Durcheinander auf deinem Kopf sind definitiv nicht das, was dein potenzieller Partner bei einem ersten Date sehen möchte.

Richte dich her, kleide dich bequem und ordentlich, nicht zu auffällig, aber auch nicht zu „langweilig“. Wir sind sicher, dass du in deinem Kleiderschrank die passenden Kleidungsstücke finden wirst. Denke daran, dass der erste Eindruck von einer Person vor allem durch ihr Äußeres geprägt wird. Wenn es abstoßend ist, tritt alles andere weit in den Hintergrund.

Fehler Nr. 6. Du fängst an, über eure gemeinsamen Pläne für die Zukunft zu sprechen

Man sagt, dass jede Beziehung auf die eine oder andere Weise „gepusht“ werden muss, damit sie sich entwickeln kann. Das stimmt, aber du musst dich richtig verhalten. Wenn du schon beim ersten Date anfängst zu diskutieren, wie ihr zusammenleben wollt, wie viele Kinder ihr haben wollt und in welchem Land ihr eure Flitterwochen verbringen wollt, kann das den Gesprächspartner nur abschrecken.

Erstens können die Pläne für die Zukunft deines Auserwählten sehr unterschiedlich sein. Zweitens ist übermäßige Eile manchmal sehr beunruhigend. Und drittens machen dich solche Gespräche in den Augen deines Gesprächspartners zu selbstbewusst. Übertriebenes Selbstvertrauen ist definitiv keine Werbung für dich.

Fehler Nr. 7. Du baust vom ersten Date an zu hohe Erwartungen auf

Wir alle wollen die perfekte Person treffen. Wir alle erwarten, dass das erste Date gut verläuft und sich danach schnell eine romantische Beziehung entwickelt. Aber seien wir realistisch: Nicht alle ersten Dates haben eine Fortsetzung parat.

Natürlich solltest du positiv gestimmt sein, aber du musst nicht alle Ereignisse idealisieren und davon ausgehen, dass sich dein Leben heute für immer verändern wird. Du musst deinen Gesprächspartner erst noch kennenlernen, seinen Charakter, seine Interessen und sogar seine Eigenheiten. Überschätze deine Erwartungen nicht, damit du in Zukunft nicht schwer enttäuscht wirst. Versuche, das erste Date als eine der Phasen in der Entwicklung von Beziehungen zu sehen. Es ist wichtig, aber bei weitem nicht die einzige.

Online-Dates: Welche Regeln gelten hier?

Wir leben im Zeitalter des Online-Datings und einer Vielzahl von verschiedenen Kommunikationsformaten. Wer hat je gesagt, dass das erste Date offline stattfinden sollte? Niemand!

Ein Date im Videoformat gibt dir außerdem viel mehr Freiheiten und verhindert eine Reihe von typischen Fehlern. Dennoch gilt alles, was wir oben geschrieben haben, auch für das Online-Dating.

Wir empfehlen auf jeden Fall, mit Videodates zu beginnen. So sparst du zumindest eine Menge Zeit und bekommst ein klares Bild davon, welche Art von Person vor dir steht und ob du bereit bist, eine Beziehung mit ihr aufzubauen.

Wir möchten auch ein Dating-Format wie den Video-Chat empfehlen. Hier kommunizierst du grundsätzlich per Video und lernst die Person, ihren Charakter, ihr Auftreten und ihre Interessen schnell kennen. Schau dir die Webcam-Chats Chatspin, Chatrandom und https://videochat-de.com/de an — sie haben sich hervorragend bewährt, wobei das Publikum auf diesen Seiten wirklich riesig ist. Wenn du eher klassische Partnervermittlungen bevorzugst, kannst du dir die bekannten Partnervermittlungen mit Videochat-Funktion ansehen — Tinder, Badoo, Bumble und Co. Die Auswahl ist schlichtweg riesig, so dass du definitiv keine Schwierigkeiten haben wirst, eine passende Seite zu finden.

Kurz gesagt: Das erste Date ist nicht beängstigend!

Es spielt keine Rolle, ob ihr euch offline trefft oder per Video-Chat. Angst bei einem ersten Date ist völlig normal. Sie vergeht erst mit der Zeit, wenn ihr euch besser kennenlernt, gemeinsame Themen und Anknüpfungspunkte mit dem Gesprächspartner findet.

Wenn du das Gefühl hast, dass du noch nicht bereit für ein echtes Treffen bist, solltest du einen Webcam-Chat nutzen. So kannst du bequem von zu Hause aus kommunizieren und fühlst dich sicherer und freier. Nach mehreren solchen Online-Dates wird das erste Offline-Treffen für euch beide viel produktiver und interessanter sein. Viel Glück!