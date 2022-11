Spieleentwickler und ihre beliebtesten Slots

Teilen

Ohne die Softwareentwickler, deren Spiele man in Online Casinos findet, gäbe es kein Glücksspiel im Internet. Sie sind es, die immer neue spannende Games entwickeln und damit zu einer tollen Spielerfahrung beitragen. Es gibt viele Softwareentwickler, deren Spiele alle eine einmalige Handschrift haben. Wir haben die bekanntesten einmal ausgewählt und stellen sie unseren Lesern vor.

Merkur

Merkur gehört zur deutschen Gauselmann-Gruppe, die bereits seit 1957 im stationären Glücksspiel unterwegs ist. In Delmenhorst wurde 1974 die erste Merkur-Spielothek eröffnet. Der Hersteller ist für seine Früchteslots bekannt, die es sowohl in den Spielhallen als auch online gibt.

Spiele wie Blazing Star, Fruitinator oder Multi Wild sind den meisten Kennern bekannt. Der Hersteller mit dem Logo einer lachenden Sonne veröffentlicht aber auch weiterhin spannende Titel. Dazu gehören Snow Wolf Supreme oder Gold Cup.

Pragmatic Play

Bei Pragmatic Play handelt es sich um einen Spielehersteller, den es erst seit 2015 gibt. Trotzdem ist er eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Casino-Branche. Diesen Erfolg des maltesischen Unternehmens verdankt es seinen Spielautomaten. Die Softwarelösungen der Firma erhielten bereits Auszeichnungen der Glücksspielbranche. Bisher wurden über 400 Pragmatic Play Slots veröffentlicht und diese sind bei den Spielern sehr populär. Zu den beliebtesten davon gehören Wolf Gold, Gates of Olympus und Sweet Bonanza.

NetEnt

NetEnt hat skandinavische Wurzeln und ist einer der populärsten Hersteller von Online Slots. Gegründet im Jahr 1996, erfolgte die Börsennotierung in Stockholm im Jahr 2007. Die Idee von NetEnt-Spielen ist, dass jedes einzelne Game über unverwechselbare Merkmale verfügen soll.

Dieser Umstand ist es auch, der NetEnt so erfolgreich macht. Um die Marktpräsenz weiter auszubauen, schloss sich das Unternehmen im Jahr 2021 Evolution an, die die Marktführer bei Live Casino Spielen sind. So kann man die bekanntesten NetEnt-Slots wie Starburst, Gonzo’s Quest oder Dead or Alive II in noch mehr Online Casinos finden.

Gamomat

Die Berliner Softwareschmiede Gamomat gibt es bereits seit 2008. Bis 2013 versorgten sie aber landbasierte Spielotheken mit ihren Games und entwickelten Video-Spiele. Seit 2013 sind sie auch im Bereich Online Slots unterwegs und vor allem in deutschen Online Casinos sehr erfolgreich. Die Themen sind sehr vielfältig und reichen von Früchte-Slots über Fantasy-Themen bis zum Altertum. Am bekanntesten sind Ramses Book, Fancy Fruits und Roman Legion.

Play’n GO

Den Softwarehersteller Play’n GO verbinden wir natürlich mit dem Kult-Slot Book of Dead. Er war es, der die Bücherslots zu einem eigenen Genre in Online Casinos machte und viele Nachahmer fand. Aber es wäre falsch, den in 1997 gegründeten Softwareentwickler auf dieses eine Spiel zu reduzieren. Das Portfolio umfasst mittlerweile 340 Games und deckt alle Themen ab. Die einzigartige Grafik und die spannenden Funktionen sind es, die Spiele wie Fire Joker, Rise of Merlin und viele andere so erfolgreich machen.

Fazit

Nicht nur die genannten Softwareentwickler sorgen für Spannung in den Online Casinos. Es gibt viele weitere innovative Studios, die Spieler immer wieder mit tollen Games überraschen. Das betrifft nicht nur die Themen, die grafische Umsetzung oder die Features, sondern auch die Technologie und die Spielweise. Man darf wirklich gespannt sein, welche spannenden Online-Slots mit VR-Brille oder sogar im Metaverse in Zukunft an den Start gehen werden.

