Erstes Todesurteil im Iran wegen Protesten

Teheran – Der Iran hat ein erstes Todesurteil wegen der Proteste verhängt, die eine heftige Herausforderung für das seit über vier Jahrzehnten herrschende Regime darstellen. Rechtsgruppen warnen vor einer Welle von Hinrichtungen, die folgen könnten, wenn die Staatsführung versucht, die seit fast zwei Monaten anhaltenden landesweiten Proteste zu beenden.

Wie die Justiz-Website Mizan Online berichtet, setzte der nicht identifizierte Angeklagte ein Regierungsgebäude in Brand und wurde wegen „Störung der öffentlichen Ordnung und des Wohlbefindens, der Gemeinschaft und der Verabredung zur Begehung eines Verbrechens gegen die nationale Sicherheit“ verurteilt. Ihr oder ihm wird demnach auch „Korruption auf Erden“ vorgeworfen sowie, ein „Feind Gottes“ zu sein.

Zuvor hatten 272 der 290 iranischen Gesetzgeber Anfang des Monats für die Einführung der Todesstrafe bei schweren Verbrechen gegen den Staat gestimmt und einige Beamte wiederholt ein härteres Vorgehen gegen die Unruhen gefordert, die kaum Anzeichen für ein Abflauen zeigen. Gegen fünf weitere Personen wurden Haftstrafen zwischen fünf und 10 Jahren verhängt, berichtet CNBC.

Es wird angenommen, dass im Iran jährlich mehr Menschen hingerichtet werden als in jedem anderen Land außer China, und das erste bekannte Todesurteil gegen eine Person, die mit der Protestbewegung in Verbindung gebracht wird, hat Menschenrechtsorganisationen alarmiert.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Beginn der Proteste vor fast zwei Monaten schätzungsweise 14.000 Menschen festgenommen und inhaftiert. In Teheran wurden etwa 1.000 Menschen wegen ihrer angeblichen Beteiligung an den Unruhen angeklagt.

In den 57 Tagen der Demonstrationen, die nach dem Tod einer jungen Frau, die wegen des Tragens einer „unangemessenen“ Kopfbedeckung verhaftet worden war, starben bis zu 326 Menschen. Tausende weitere wurden festgenommen. Zeugen beschuldigten die Polizei, Mahsa Amini in einem Polizeitransporter geschlagen zu haben, als sie in eine Haftanstalt gebracht wurde. Die junge Frau starb drei Tage später in einem Krankenhaus. Die Teheraner Behörden behaupteten, die 22-Jährige sei an einem Herzinfarkt gestorben.

„Wir müssen hinsehen und handeln, wenn Menschenrechte verletzt werden: Wir sehen den mutigen Kampf der Iranerinnen und Iraner für mehr Freiheit und Gerechtigkeit und die brutale Gewalt gegen sie. Auch mit Sanktionen erhöhen wir den Druck auf das Regime“, sagte Bundeskanzler Olag Scholz auf Twitter.

Unterdessen wurden gegen iranische Beamte, die für die gewaltsame Unterdrückung der Proteste im ganzen Land verantwortlich sind, neue europäische Sanktionen verhängt, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron die anhaltenden Unruhen zu einer Revolution erklärt hatte.

Die EU hat am Montag Sanktionen gegen 29 Personen und drei Organisationen angekündigt. Auf der Liste standen auch prominente Mitglieder der Revolutionsgarden, die die seit fast acht Wochen andauernde Niederschlagung der Unruhen angeführt haben, die die größte Bewährungsprobe für die vor 43 Jahren eingeführte islamische Hardliner-Herrschaft darstellt.

Macron, der sich am Wochenende in Paris mit iranischen Dissidenten traf, sagte dem französischen Radiosender Inter: „Es geschieht etwas noch nie Dagewesenes. Die Enkelkinder der Revolution führen eine Revolution gegen sie durch und verschlingen sie“.