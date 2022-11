Teilen

Ein Gastbeitrag von Gurban Mammadow

Am 15. November verabschiedete der französische Senat erneut eine parteiische Resolution, die die Verhängung von Sanktionen gegen Aserbaidschan vorsieht. In der Resolution wurden absurde Ideen wie die Verhängung eines Embargos für den Gastransport aus Aserbaidschan, die Anerkennung der so genannten „Republik Berg-Karabach“ sowie die mögliche Unterstützung für die Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten Armeniens erwähnt.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung bezeichnete das aserbaidschanische Außenministerium die im französischen Senat verabschiedete Resolution als „Verleumdung“ und „offene Provokation“ und erklärte, dass man die darin genannten Bestimmungen „entschieden zurückweise“.

„Was die unsinnigen Ideen über die sogenannte Entität „Berg-Karabach“ in der Resolution betrifft, erinnern wir die Senatoren noch einmal daran, dass die Region Karabach ein international anerkanntes Territorium Aserbaidschans ist, dass die Rechte und die Sicherheit der armenischen Bevölkerung, die in dieser Region lebt, eine innere Angelegenheit Aserbaidschans sind, und dass diese in Übereinstimmung mit der Verfassung der Republik Aserbaidschan gewährleistet werden“, sagte das aserbaidschanische Außenministerium.

Als Reaktion auf die Resolution des französischen Senats wurde die Erklärung am 16. November auch im aserbaidschanischen Parlament erörtert. In der Erklärung forderte das Parlament die Regierung auf, keine Beteiligung französischer Unternehmen an Projekten im Auftrag des aserbaidschanischen Staates zuzulassen, die Zusammenarbeit mit Frankreich im Energiesektor zu überprüfen und die bilateralen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu überdenken. In Anbetracht der Tatsache, dass Aserbaidschan derzeit den Vorsitz der Bewegung der Blockfreien Staaten innehat, forderte das Parlament außerdem, dass die Kolonialpolitik Frankreichs, einschließlich der politischen und militärischen Verbrechen sowie der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, in den Sitzungen der internationalen Organisation erörtert wird.

Der französische Senat und die Regierung Macron widersprechen den Grundsätzen der Souveränität und territorialen Integrität, die in der Schlussakte von Helsinki zum Ausdruck kommen, indem sie die separatistischen und territorialen Ansprüche der Armenier gegenüber Aserbaidschan unterstützen. Die im französischen Senat vertretenen politischen Kräfte und die Regierung Macron verletzen weiterhin ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, indem sie die finanzielle und politische Unterstützung der armenischen Diaspora und ihrer Lobby in politischen Prozessen nur für ihre eigenen politischen Interessen in Anspruch nehmen.

Dies ist ein schwerer Schlag für das Ansehen Frankreichs, und jede unangenehme Situation, die durch armenischen Separatismus verursacht wird, wird die Verantwortung des offiziellen Paris auf die Tagesordnung bringen. Mit solchen Schritten schadet Frankreich den Friedensinitiativen und der Friedensagenda, stärkt die Bedrohungen für Frieden und Stabilität im gesamten Südkaukasus und behindert die Vermittlungsbemühungen der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten. In dieser Hinsicht sollte Frankreich eindeutig von den Friedensverhandlungen ausgeschlossen werden.

Aber was ist der Kern der unfairen Haltung Frankreichs im Karabach-Konflikt, der Unterstützung der separatistischen und aggressiven Politik Armeniens? Warum akzeptiert Frankreich in dem Wissen, dass Karabach nach internationalem Recht zu Aserbaidschan gehört, eine solche abscheuliche Erklärung und bringt die ganze Welt zum Lachen? Neben dem Einfluss der armenischen Lobby ist der Hauptgrund für diese beschämende Situation das „Fashoda-Syndrom“. Was ist das Fashoda-Syndrom?

Das „Fashoda-Syndrom“, auch bekannt als Fashoda-Zwischenfall, war ein internationaler Zwischenfall und der Höhepunkt der imperialistischen Gebietsstreitigkeiten zwischen Frankreich und Großbritannien in Ostafrika, der sich 1898 ereignete.

Afrika wurde Ende des 19. Jahrhunderts von den europäischen Mächten aufgeteilt, beansprucht und kolonisiert, was oft als „Kampf um Afrika“ (Scramble for Africa) bezeichnet wird. Großbritannien und Frankreich hatten auf dem gesamten Kontinent Fuß gefasst und wollten ihre kolonialen Erwerbungen miteinander verbinden. Großbritannien plante ehrgeizig eine Eisenbahnlinie von Südafrika nach Ägypten, Frankreich wollte eine Kontrolllinie von Ost nach West errichten.

Und genau in der Mitte, wo sich ihre jeweiligen Ambitionen überschnitten, lag eine kleine Stadt namens Fashoda. Fashoda sollte Frankreichs Handelsroute von Westafrika zu seinem Außenposten in Dschibuti stärken und als Stützpunkt dienen, von dem aus es die Briten aus Ägypten verdrängen konnte.

Um Frankreichs Expansionsbestrebungen zu verwirklichen, förderte die französische Regierung 1896 eine Expedition von 150 Männern von Gabun aus in Richtung Osten. Die Franzosen waren entschlossen, als Erste dort zu sein. Als die britische Regierung davon erfuhr, schickte sie ihre Truppen ebenfalls nach Faschoda. Frankreich versuchte erfolglos, sich die Unterstützung Russlands in einem drohenden Konflikt zu sichern. Infolgedessen waren die Franzosen gezwungen, Fashoda aufgrund der den britischen zahlenmäßig unterlegenen Streitkräfte alarmiert zu verlassen. Dieses Ereignis ging als das französische Fashoda-Syndrom in die Geschichte ein.

Da der Vorfall in Faschoda für die Franzosen nach wie vor kompliziert ist, ändert der französische Staat seine geopolitische Strategie und versucht, Frankreich in allen Regionen zu haben, in denen Großbritannien Einfluss hat. Welcher Region oder welchem Land sich das Vereinigte Königreich auch nähert, Frankreich versucht, in diesem Land Fuß zu fassen, und wenn das nicht gelingt, dann in einem Nachbarland. In gewisser Weise tun sie überall auf der Welt ihr Bestes, um Großbritannien nicht allein zu lassen.

Die britische Einflusssphäre ist in Aserbaidschan, dem führenden Land im Südkaukasus, ziemlich stark. Das Vereinigte Königreich ist in Aserbaidschan in allen Bereichen präsent, von Öl, Gas und anderen Wirtschaftssektoren bis hin zum Sicherheits- und Verteidigungssektor. Im Gegensatz zu Großbritannien ist es Frankreich nicht gelungen, in den aserbaidschanischen Markt einzutreten und dort Fuß zu fassen. Aus diesem Grund bevorzugt Frankreich Aserbaidschans Nachbarland Armenien und versucht, sich dort zu stärken.

Ja, aufgrund des Faschoda-Komplexes kann man sagen, dass das wahre Ziel Frankreichs darin besteht, den Einfluss Großbritanniens im Südkaukasus zu schwächen. Und die Armenier denken, dass Frankreich Armenien und die revanchistischen Kräfte im Lande unterstützt, weil die Franzosen sie „lieben“.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar

