Online-Shopping Warum haben Online-Shops einen so großen Erfolg in den letzten Jahren?

Teilen

Online-Shopping ist die Zukunft – das sagen nicht nur Experten, sondern auch die Zahlen. In den letzten Jahren ist der Umsatz von Online-Shops explodiert und es scheint, als würde dieser Trend noch weiter anhalten. Doch warum ist Online-Shopping so beliebt? Wir haben uns die Gründe genauer angeschaut und kommen zu einem überraschenden Ergebnis!

Remarketing als treibende Kraft hinter dem Erfolg des Online-Shoppings

In den vergangenen Jahren hat das Online-Shopping einen unglaublichen Boom erlebt. Dies ist vor allem dem Remarketing zuzuschreiben. Viele Online-Shops setzen auf diese effektive Strategie, um Kunden an sich zu binden und neue Kunden zu gewinnen. Remarketing ist die perfekte Möglichkeit, um mit personalisierten Werbemitteln gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.

Remarketing-Anzeigen bieten gegenüber herkömmlichen Werbemitteln den entscheidenden Vorteil, dass sie potenzielle Kunden mehrfach ansprechen und auf diese Weise für Vertrauen sorgen und letztendlich zum Kauf führen. Durch diese individuelle Ansprache wird das Interesse am Produkt geweckt und die Hemmschwelle für einen Kauf sinkt enorm. Somit ist Remarketing eine treibende Kraft hinter dem Erfolg des Online-Shoppings und mit einer seriösen Remarketing-Agentur können Sie auch dazu beitragen, den Erfolg Ihres Online-Shops weiter auszubauen.

Online-Shopping: Ein Erfolgsmodell

Online-Shopping hat in den letzten Jahren einen enormen Boom erlebt. Immer mehr Menschen shoppen online, weil es einfacher und bequemer ist als das Einkaufen im stationären Handel. Auch die Auswahl an Produkten ist online viel größer. Doch warum ist Online-Shopping so erfolgreich?

Zum einen sind die Preise online oft günstiger als in den Geschäften. Denn die Händler sparen sich die Miete für ein Geschäft und die Lagerhaltung kostet auch weniger. Zudem können sie durch den Direktvertrieb an den Kunden die Zwischenhändler weglassen. All diese Faktoren sparen Kosten, die sie an den Kunden weitergeben können.

Zum anderen ist Online-Shopping einfach bequem. Man muss nicht mehr das Haus verlassen und durch die Stadt laufen, um etwas zu kaufen. Man kann ganz entspannt von zu Hause aus die Angebote der verschiedenen Online-Shops vergleichen und das beste Angebot wählen. Viele Shops bieten zudem einen kostenlosen Versand an, sodass man keine zusätzlichen Kosten für den Transport hat.

All diese Faktoren tragen zum enormen Erfolg bei, den der Online-Handel in den letzten Jahren verzeichnet hat.

Wird Online-Shopping den stationären Handel ablösen?

Viele Menschen sehen in Online-Shops eine große Gefahr für den stationären Handel. In der Tat könnte es sein, dass Online-Shopping den stationären Handel irgendwann ablöst. Allerdings gibt es auch einige Argumente dafür, dass dies in naher Zukunft nicht der Fall sein wird.

Zunächst einmal ist es wichtig zu beachten, dass der stationäre Handel immer noch einen großen Anteil am Gesamthandel ausmacht. In Deutschland belief sich der Anteil des Online-Handels am Gesamthandel im Jahr 2018 lediglich auf 10,9 Prozent. Dies bedeutet, dass der Großteil des Handels immer noch offline stattfindet. Zudem gibt es einige Bereiche, in denen der stationäre Handel einfach besser geeignet ist als Online-Shopping. Dazu gehören zum Beispiel Produkte, bei denen man sich vor dem Kauf beraten lassen möchte oder Produkte, die man vor dem Kauf testen möchte.

Allerdings gibt es auch einige Trends, die darauf hindeuten, dass E-Commerce den stationären Handel irgendwann ablösen könnte. So wächst der Online-Handel in den letzten Jahren deutlich schneller als der stationäre Handel. Während der Online-Handel im Jahr 2018 um 15,5 Prozent gewachsen ist, lag das Wachstum des stationären Handels lediglich bei 2,5 Prozent. Auch die Zahl der Menschen, die online einkaufen, steigt stetig an. Im Jahr 2018 gab es in Deutschland bereits 43 Millionen Online-Käufer – das sind rund 55 Prozent der Bevölkerung – Tendenz steigend.

Fazit

Online-Shops sind in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen. Dies liegt vor allem an den vielen Vorteilen, die sie bieten. So können beispielsweise Kunden bequem von zu Hause aus einkaufen und die Produkte werden oft innerhalb eines Tages geliefert. Auch die Preise in Online-Shops sind oft günstiger als in stationären Geschäften. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass Online-Shops immer beliebter werden.