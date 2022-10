Am Sonntag, 9. Oktober 2022, wird zum dritten Mal der Rat für Integration und Zuwanderung der Stadt Nürnberg – kurz: Integrationsrat – gewählt.

Der Integrationsrat Nürnberg vertritt sämtliche Interessen der Nürnbergerinnen und Nürnberger mit internationalem Hintergrund. Alle Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind am Sonntag aufgerufen, ihre Vertreter und Vertreterinnen für ein vielfältiges und weltoffenes Nürnberg zu wählen.

Der Integrationsrat Nürnberg ist für alle Migrantinnen und Migranten, Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie Eingebürgerte eine notwendige und wichtige Institution. Fast die Hälfte aller Nürnbergerinnen und Nürnberger hat eine eigene oder familiäre Zuwanderungsgeschichte.

Diese Menschen benötigen eine kommunalpolitische Interessenvertretung. Und diese Aufgabe kommt dem Integrationsrat Nürnberg zu. Oberbürgermeister Marcus König sagte dazu in der Tageszeitung inFranken.de:

„Der Integrationsrat vertritt die Interessen aller Nürnbergerinnen und Nürnberger mit internationalen Wurzeln. Ich hoffe, dass durch die Wahl der Integrationsrat noch bunter zusammengesetzt ist und die Vielfalt unserer Stadtgesellschaft künftig noch besser abgebildet wird. Immerhin leben Menschen aus über 170 Ländern der Welt in Nürnberg.“

Dieser Aufgabe stellt sich die Ingenieurin für Energie und Gebäudetechnik, Betül Özen, sollte sie am Sonntag in den Integrationsrat gewählt werden. Betül Özen, eine 26-jährige junge, engagierte Frau, hat ganz konkrete Ziele für die Bevölkerung von Nürnberg mit Migrationshintergrund. Die gebürtige Nürnbergerin ist privat eine sehr disziplinierte Kämpferin. Nicht nur, dass sie gerne schwimmt, sie praktizierte 10 Jahre aktiv Taekwondo. Und mit dieser Disziplin stellt sie sich auch ihren Plänen für alle Zuwander*Innen in Nürnberg.

Wir haben Frau Betül Özen gefragt, wo sie ihre Schwerpunkte in ihrer Arbeit im Integrationsrat sieht.

NEX24: Frau Özen, in welchen Bereichen werden Sie Ihre Ziele für die Migranten und Migrantinnen in Nürnberg setzen?

Özen: “Die Bildung ist mir sehr wichtig. Sie ist das Tor, um die türkische Gesellschaft in Nürnberg voranzubringen. Dazu steht die Sprache an erster Stelle. Alle, die in diesem Land geboren werden und aufwachsen, müssen die Sprache auf höchstem Niveau sprechen, lesen und schreiben können. Es ist mir aber auch wichtig, dass allen Ausländern, die nach Deutschland kommen, Deutschkurse angeboten werden.”

Wer zweisprachig aufwachse, müsse sich in beiden Kulturen zurechtfinden. Das heiße, auch die Muttersprache müssten die Kinder perfekt beherrschen. Denn Sprachverlust bedeutete auch Kulturverlust, betonte Özen weiter.

„Es ist mir daher sehr wichtig, dass es zum Beispiel für Kinder, deren Muttersprache Türkisch ist, zweisprachige Kindergärten gibt. Kindern muss von klein auf eine zweisprachige Erziehung ermöglicht werden.”

Ein weiteres Ziel von Özen ist eine bessere Einbindung in den städtischen Arbeitsmarkt. Özen bemängelt, dass von 12.000 städtischen Beschäftigten der Migrantenanteil nur 10 Prozent beträgt. Dies zu ändern, sollte Aufgabe des Integrationsbeirates sein. Gerade den türkischen Jugendlichen müssten vermehrt aktive Rollen in der Stadt eingeräumt werden. Auch Ausländer in Führungsrollen sollten selbstverständlich werden.

Hier sieht sie noch ein großes Potenzial der Stadt, in das sie sich unbedingt einbringen wolle. Ein weiteres Anliegen für ihre Aufgabe im Integrationsrat ist für sie die türkische Jugend.

NEX24: Frau Özen, welche Möglichkeiten sehen Sie in der Unterstützung türkischer Jugendlichen?

Betül Özen: “Ausländische Jugendliche, insbesondere auch die türkischen Jugendlichen, liegen mir sehr am Herzen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die türkischen jungen Leute die Möglichkeit erhalten, sich in Jugendzentren zu begegnen. Es sollen Treffpunkte entstehen, in denen sie lernen und sich weiterbilden können. Ihre Community muss gestärkt werden. Sie dabei zu unterstützen, ihnen zu helfen, das sehe ich als eine große Aufgabe für mich.”

Betül Özen kandidiert für die Internationale Union Nürnberg unter der Nummer 6 10. Bei der Stimmabgabe ist Folgendes zu beachten: Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwölf Stimmen, jede Bewerberin und jeder Bewerber kann unabhängig von Staatsangehörigkeit und Gruppenzugehörigkeit Stimmen erhalten, eine Bewerberin oder ein Bewerber kann jeweils bis zu drei Stimmen erhalten.