„Luke Skywalker“ sammelt Spenden für türkische Kampfdrohnen

Kiew – Star Wars‘ Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill hat sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski zusammengetan, um die „Drohnenarmee“ der Ukraine zu unterstützen, während er Russland mit einem „bösen Imperium“ verglich.

Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Luke Skywalker bekannt ist, wird sich laut einer Pressemitteilung von Selenskis Büro auf die Förderung des Programms „Armee der Drohnen“ konzentrieren. Das Programm ruft zu internationalen Geldspenden auf, die das ukrainische Militär für den Kauf von unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) und direkten UAV-„Drohnen“ verwenden wird, berichtet Newsweek.

„In diesem langen und ungleichen Kampf braucht die Ukraine kontinuierliche zusätzliche Unterstützung. Deshalb fühle ich mich geehrt, dass Präsident Selenski mich gebeten hat, Botschafter für die Army of Drones zu werden“, sagte Hamill. „Ich weiß genau, dass die Ukrainer Drohnen brauchen, um ihr Land, ihre Freiheit und die Werte der gesamten demokratischen Welt zu schützen.

Selenski dankte Hamill für seine Unterstützung in einem Online-Call mit dem Schauspieler. Zelensky deutete auch an, dass der Krieg mit Russland Ähnlichkeiten mit der Star Wars-Erzählung hat, indem er ihn während des Anrufs als Kampf zwischen dem „Licht“ und der „Dunkelheit“ bezeichnete.

Hamill wurde zum „Botschafter“ der ukrainischen Fundraising-Plattform United24 ernannt.

Türkische Bayraktar Drohnen

Die Ukraine hat in den letzten Jahren mehr als 20 bewaffnete Drohnen des Typs Bayraktar TB2 des türkischen Unternehmens Baykar gekauft und am 27. Januar weitere 16 bestellt. Diese Charge wurde Anfang März geliefert. Die Regierung in Kiew bezeichnet diese Drohnen als besonders schlagkräftige Waffen im Kampf gegen Russland.

In Solidarität mit der Ukraine wurden bereits in Litauen, Norwegen und Kanada Sammelaktionen für den Kauf türkischer Kampfdrohnen gestartet.

„Bevor dieser Krieg begann, dachte niemand von uns, dass wir Waffen kaufen würden. Aber jetzt ist es normal. Es muss etwas getan werden, damit die Welt besser wird“, sagte Agne Belickaite, 32, die sofort nach dem Start der Spendenaktion 100 Euro überwiesen habe.

Die angestrebten 5 Millionen Euro wurden in nur dreieinhalb Tagen gesammelt – größtenteils in kleinen Beträgen zwischen 5 und 100 Euro – um den Kauf zu finanzieren, so Laisves TV, der litauische Internetsender, der die Aktion ins Leben gerufen hatte.

Der türkische Hersteller war jedoch so beeindruckt von den Bemühungen der litauischen Bevölkerung, dass er beschloss, die TB2-Drohne kostenlos zu übergeben.

Etwa 1,5 Mio. EUR des von den Litauern gesammelten Geldes wurden daraufhin für Drohnenmunition ausgegeben, während die restlichen 4,4 Mio. EUR für humanitäre und andere Hilfe für die Ukraine vorgesehen sind.