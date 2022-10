Angst vor Putsch: Putin verlegt Truppen nach Moskau

Teilen

Kiev – Eine Eliteeinheit des russischen Militärs wurde entsandt, um die Sicherheit in Moskau zu erhöhen, da der russische Präsident Wladimir Putin befürchtet, durch einen Staatsstreich die Macht zu verlieren. Dies berichten britische Medien unter Berufung auf ukrainische Geheimdienstkreise.

Die Eliteeinheit ODON der russischen Nationalgarde (Separate Operative Einheit), eine Einheit für den schnellen Einsatz interner Truppen des Innenministeriums, habe die Sicherheit rund um die russische Hauptstadt verstärkt und alle Militäreinheiten „in höchste Alarmbereitschaft versetzt“, so die britische Tageszeitung The Sun. Das Sonderkommando hat etwa 18.000 Mann und wird von Generalmajor Nikolai Kusnezow geleitet, heißt es in dem Bericht weiter. Es habe in Moskau „zahlreiche Festnahmen, Verhaftungen“ gegeben.

Berichten zufolge hat Putin Angst vor der Möglichkeit, dass er gestürzt und getötet werden könnte, während in der russischen Elite wachsende Unzufriedenheit zu vernehmen ist. Angesichts zehntausender toter Soldaten und des Zusammenbruchs seiner Armee scheint Putins Schicksal nun mit dem Krieg in der Ukraine verbunden zu sein.

Wie Bloomberg heute unter Berufung auf einen russischen Haushaltsentwurf berichtete, bereite sich Putin auf einen langwierigen Krieg mit der Ukraine und Unruhen innerhalb Russlands vorb. Laut Forbes kostet ein Tag Krieg gegen die Ukraine den russischen Steuerzahler 400 Mio. US-Dollar.