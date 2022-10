2022: Die besten Strategien für Sportwetten

Teilen

Mit Sportwetten Geld zu verdienen, kann schwierig sein, aber es gibt eine Menge Sportwetten Anbieter, die ständig gewinnen. Es gibt sogar viele professionelle Wettanbieter, die mit Sportwetten ihren Lebensunterhalt verdienen, wenn sie bei einem der Wettanbieter auf https://wettanbieteroesterreich.at/neu/ Wetten platzieren. Um wie die Profis dauerhaft erfolgreich zu sein, brauchen Sie eine erfolgreiche Strategie für Sportwetten.

Sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler gibt es mehrere grundlegende Sportwettstrategien und Tipps, die Ihnen helfen, mit Sportwetten Geld zu verdienen. Sie sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass nicht jede Wette, die Sie abschließen, zu einem Gewinn führt, aber wenn Sie diese Wetttipps anwenden, können Sie zumindest den begehrten Wettvorteil erzielen.

Machen Sie Ihre Hausaufgaben

Bevor Sie Ihre Wetten platzieren, sollten Sie immer Ihre Hausaufgaben machen. Ihrem Instinkt zu folgen, kann zwar gelegentlich zum Erfolg führen, ist aber keine Garantie für langfristigen Erfolg. Sie müssen für jede Wette ausreichend recherchieren und sich vorbereiten, wenn Sie mit Sportwetten Geld verdienen wollen. Schauen Sie sich die Daten an, erkennen Sie Trends, entwickeln Sie Sportwetten-Systeme und werten Sie frühere Spiele aus.

Gutes Geldmanagement

Wenn Sie eine Sportwette platzieren, sollten Sie immer einen bestimmten Geldbetrag für das Glücksspiel beiseite legen. Dieser Geldbetrag wird als „Bankroll“ bezeichnet und ist in der Regel der Betrag, den Sie sich leisten können zu verlieren. Wie bei allen anderen Glücksspielen sollten Sie auch bei Sportwetten nie mit Geld spielen, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Legen Sie etwas Geld beiseite, das Sie für die nächste Woche, den nächsten Monat oder die nächste Saison als Bankroll verwenden können. Ein allgemeiner Ansatz für das Geldmanagement bei Sportwetten ist es, Wetten mit 1 % bis 5 % oder weniger Ihres Guthabens abzuschließen.

Wetten Sie nüchtern und seien Sie nicht emotional

Wetten unter Alkoholeinfluss beeinträchtigen Ihr Urteilsvermögen und sollten vermieden werden, wenn Sie ein erfolgreicher Sportwetten Anbieter werden wollen. Vermeiden Sie es außerdem, sich beim Wetten von Ihren Emotionen leiten zu lassen, da dies häufig dazu führt, dass Spieler schlechte Entscheidungen treffen. Wenn Sie sich über etwas aufregen, z. B. über eine Pechsträhne, sollten Sie keine Wetten mehr abschließen. Bevor Sie weitere Sportwetten abschließen, sollten Sie eine Pause einlegen, einen Spaziergang machen und Ihren Kopf frei bekommen.

Suchen Sie nach den besten Linien

Die einzige Möglichkeit, die Quoten der einzelnen Sportwetten zu überprüfen, um herauszufinden, welche den größten Vorteil bietet, bevor Sie eine Wette platzieren, besteht darin, ein Konto bei mehreren verschiedenen Online-Sportwetten zu haben. Line-Shopping ist eine der besten Sportwetten-Taktiken, die von erfolgreichen Sportwetten Anbietern auf der ganzen Welt angewendet wird.

Verfolgen Sie Wetttrends

Ein Wetttrend gibt Aufschluss über die Strategien, die von anderen Wettenden in einem bestimmten Wettmarkt verwendet werden. Basierend auf den Wetttrends für eine bestimmte Wette ändern die Sportwetten Anbieter die Quoten für diese Wette. Wenn Sie die Wetttrends kennen, können Sie besser entscheiden, wo und wann Sie Ihre Wette platzieren.

Wetten mit oder gegen die Öffentlichkeit

Vielleicht kennen Sie die Idee, einen Spieler oder eine Mannschaft zu „verblassen“. Damit geben Sie an, dass Sie eine Wette gegen das platzieren, was die Mehrheit der Menschen glaubt, dass es passieren wird. Sie können also eine Mannschaft ausblenden, wenn viel Geld auf ihren Gegner gesetzt wird.

Man kann eine Wette gegen die Öffentlichkeit auch als Wette auf den Außenseiter betrachten. Theoretisch wetten Sie mit den Zuschauern, wenn Sie auf den Favoriten setzen. Obwohl eine Wette auf den Außenseiter zu hohen Auszahlungen führen kann, ist der Favorit nicht ohne Grund der Favorit.

Spezialisierung auf eine Sportart

Wenn Sie neu in der Welt des Glücksspiels sind, sollten Sie sich auf eine einzige Sportart konzentrieren. Da Sie nicht jedes Spiel analysieren und darauf wetten werden, kann Ihnen die Konzentration auf eine bestimmte Sportart einen Wettvorteil verschaffen. Selbst Quotenmacher wissen, dass es praktisch schwierig ist, bei jedem Wettversuch erfolgreich zu sein. Bleiben Sie also bei Ihren Stärken und informieren Sie sich über jeden Spieler einer bestimmten Mannschaft, um zu vermeiden, dass Sie irrational auf Ereignisse wetten, über die Sie nicht ausreichend Bescheid wissen.