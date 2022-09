Taliban-Offizieller fordert Öffnung von Mädchenschulen

Ein hochrangiger Taliban-Beamter forderte am Dienstag seine Regierung in Kabul auf, alle weiterführenden Schulen unverzüglich wieder für Mädchen zu öffnen.

Kabul – Ein hochrangiger Taliban-Beamter forderte am Dienstag seine Regierung in Kabul auf, alle weiterführenden Schulen unverzüglich wieder für Mädchen zu öffnen, da es keine islamischen Einschränkungen für die Bildung von Frauen gebe.

Sher Mohammad Abbas Stanikzai, der stellvertretende Außenminister der Taliban, richtete diesen seltenen Appell in einer im Fernsehen übertragenen Rede an eine Versammlung hochrangiger Taliban-Funktionäre und -Führer in der Hauptstadt Kabul.

Seit der Machtübernahme vor mehr als einem Jahr hat die ehemalige Rebellengruppe die Rückkehr von Mädchen nach der sechsten Klasse in die Klassenzimmer verhindert und dies mit religiösen Grundsätzen begründet.

„Bildung ist für Männer und Frauen gleichermaßen verpflichtend, ohne jede Diskriminierung. Keiner der hier anwesenden Religionsgelehrten kann diese Verpflichtung leugnen. Niemand kann eine auf der [islamischen] Scharia basierende Rechtfertigung für die Ablehnung [des Rechts der Frauen auf Bildung] vorbringen“, sagte Stanikzai.

„Es ist sehr wichtig, dass alle Menschen ohne jegliche Diskriminierung Zugang zu Bildung haben“, sagte Stanikzai. „Frauen müssen eine Ausbildung erhalten, es gibt kein islamisches Verbot für die Ausbildung von Mädchen.“

„Wir sollten anderen nicht die Möglichkeit geben, eine Kluft zwischen der Regierung und den Menschen zu schaffen“, fügte er hinzu. „Wenn es technische Probleme gibt, müssen diese gelöst werden, und es müssen Schulen für Mädchen eröffnet werden.“

„Es ist die Pflicht des Islamischen Emirats, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Türen der Bildung für alle Afghanen so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, denn die Verzögerung vergrößert die Kluft zwischen uns [der Regierung] und der Nation in dieser Frage“, warnte er.

Seit ihrer Rückkehr an die Macht haben die Taliban die weiterführenden Schulen für Mädchen im ganzen Land geschlossen, den Frauen befohlen, am Arbeitsplatz einen Hidschab zu tragen und in der Öffentlichkeit ihr Gesicht zu verhüllen, und Frauen verboten, ohne einen engen männlichen Verwandten längere Strecken zu reisen.

Die Taliban haben erklärt, dass sie an einem Plan zur Öffnung von Sekundarschulen für Mädchen arbeiten, haben aber keinen Zeitrahmen genannt, berichtet Voice of America.

Die Vereinten Nationen haben das Verbot als „beschämend“ bezeichnet, und die internationale Gemeinschaft hat sich davor gehütet, die Taliban offiziell anzuerkennen.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen hat das Bildungsverbot fast eine Million Mädchen in Afghanistan davon abgehalten, eine weiterführende Schule zu besuchen.

„Wenn [die] Taliban es weiterhin versäumen, die Rechte aller Afghanen zu achten und konstruktiv mit [der] internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, ist die Zukunft Afghanistans ungewiss: Zersplitterung, Isolation, Armut und interne Konflikte sind wahrscheinliche Szenarien“, sagte Potzel Markus, der Leiter der UN-Unterstützungsmission in Afghanistan, am Dienstag auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats.

Im Vorfeld der Sitzung forderten 10 gewählte und fünf neue Mitglieder des UN-Sicherheitsrates die Taliban auf, Mädchen die Rückkehr in weiterführende Schulen zu gestatten und wiesen darauf hin, dass am 18. September ein Jahr vergangen ist, seit die radikale Gruppe die Bildung von Mädchen verboten hat.

„Wir fordern die Taliban auf, diese Entscheidung unverzüglich rückgängig zu machen“, erklärte Norwegens Botschafterin Mona Juul in einer gemeinsamen Erklärung vor Reportern in New York. „Die Taliban haben Afghanistan zum einzigen Land der Welt gemacht, in dem Mädchen der Besuch einer weiterführenden Schule untersagt ist“, fügte sie hinzu.