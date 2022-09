OECD hebt erneut Wachstumsprognose für die Türkei an

Teilen

Paris – Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat nach der Anhebung im Juni erneut die Wachstumsprognose für die Türkei angehoben.

Die OECD hat ihre Wachstumsprognose für die türkische Wirtschaft für das Jahr 2022 von zuvor 3,7 Prozent auf 5,4 Prozent angehoben. Bereits im Juni hatte die Organisation die Prognosen für das Land von 3,3 Prozent auf 3,7 Prozent angehoben.

Damit folgt die OECD mehreren internationalen Finanzorganisationen, die ihre Prognosen für die Türkei ebenfalls nach oben korrigiert haben, nachdem das Wachstum im zweiten Quartal stärker als erwartet ausgefallen ist. Die Organisation hielt ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 bei 3 Prozent.

Die türkische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal aufgrund der starken Inlandsnachfrage und der Exporte um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit stärker als erwartet. Mit dieser Wachstumsrate war die Türkei die am zweitschnellsten wachsende Wirtschaft in der G-20.

Die OECD korrigierte auch ihre Prognose für die Inflation in der Türkei nach unten und erwartet, dass sie Ende 2022 bei 71 Prozent liegen wird. Der jährliche Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im August jedoch auf über 80 Prozent und erreichte damit einen neuen 24-Jahres-Höchststand.

„Weltwirtschaft wird sich verlangsamen“

Die Weltwirtschaft wird im nächsten Jahr durch die Auswirkungen des russischen Krieges in der Ukraine stärker belastet werden als bisher prognostiziert, so die OECD am Montag.

In einem düsteren Bericht mit dem Titel „Paying the price of war“ stellt die Organisation fest, dass der Konflikt den Inflationsdruck verschärft, während die Lebenshaltungskosten ohnehin schon schnell steigen.

„Eine Reihe von Indikatoren hat sich verschlechtert, und die globalen Wachstumsaussichten haben sich eingetrübt“, so die OECD in ihrem Bericht weiter.

Die Organisation ist besonders pessimistisch, was die Aussichten in Europa betrifft – der Wirtschaft, die am unmittelbarsten von den Auswirkungen des russischen Krieges in der Ukraine betroffen ist.

Die weltweite Wirtschaftsleistung wird im nächsten Jahr voraussichtlich um 2,8 Billionen Dollar niedriger ausfallen als von der OECD vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine prognostiziert.

„Die Weltwirtschaft hat nach dem unprovozierten, ungerechtfertigten und illegalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine an Schwung verloren. Das BIP-Wachstum ist in vielen Volkswirtschaften ins Stocken geraten, und die Wirtschaftsindikatoren deuten auf eine anhaltende Abschwächung hin“, erklärte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann in einer Erklärung.

Die OECD geht davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum in der Eurozone von 3,1 Prozent in diesem Jahr auf nur noch 0,3 Prozent im Jahr 2023 verlangsamen wird, was bedeutet, dass der 19 Nationen umfassende gemeinsame Währungsblock zumindest einen Teil des Jahres in einer Rezession verbringen wird, die als zwei aufeinanderfolgende Quartale der Schrumpfung definiert ist.

Dies ist eine drastische Verschlechterung gegenüber der letzten OECD-Wirtschaftsprognose vom Juni, in der für die Eurozone ein Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent für das kommende Jahr vorhergesagt wurde.

Besonders pessimistisch äußerte sich die OECD über die vom russischen Gas abhängige deutsche Wirtschaft und prognostizierte für das kommende Jahr einen Rückgang um 0,7 Prozent, während sie im Juni noch von einem Wachstum von 1,7 Prozent ausgegangen war.