Mehrheit der Türken wünscht EU-Beitritt

Ankara – Eine große Mehrheit der türkischen Bevölkerung befürwortet den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union, so der stellvertretende Außenminister und Direktor für EU-Angelegenheiten Faruk Kaymakcı am Montag.

„Ich kann Ihnen mitteilen, dass 79 % der türkischen Bevölkerung eine EU-Mitgliedschaft wünschen“, schrieb Kaymakcı auf Twitter als Antwort auf ein Posting eines Spezialisten für politische Kommunikation bei der Europäischen Kommission.

Mit dieser Zahl reagierte er auf den Berater des Generaldirektors für Kommunikation der Europäischen Kommission, Tom Moylan, der auf seinem persönlichen Twitter-Account eine Grafik mit dem Titel „Wer möchte der EU am meisten beitreten?“ zusammen mit Bildern von mehr als einem Dutzend Ländern gepostet hatte – allerdings ohne das langjährige Kandidatenland Türkei.

Kaymakcı antwortete: „Lieber Tom, das Bild der EU wäre nicht vollständig und fair ohne Türkiye, einem EU-Verhandlungskandidaten. Das Weglassen und Hinzufügen von Personen, die nicht einmal EU-Kandidaten sind, verzerrt das Bild der EU.“

Moylan antwortete später: „Ich habe das Bild nicht gemacht – ich dachte nur, es sei interessant … Danke für die Statistik, aber ich stimme zu, dass die Türkei ein eklatantes Versäumnis war.“

Die Türkei hat die längste Geschichte mit der Union und den längsten Verhandlungsprozess. Das Land unterzeichnete 1964 ein Assoziierungsabkommen mit der Vorgängerorganisation der EU, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), was in der Regel als erster Schritt auf dem Weg zum Beitritt betrachtet wird. Die Türkei beantragte die offizielle Kandidatur 1987 und musste bis 1999 warten, bis ihr der Status eines Kandidatenlandes zuerkannt wurde. Auf den Beginn der Verhandlungen musste die Türkei jedoch weitere sechs Jahre, bis 2005, warten – ein im Vergleich zu anderen Kandidaten einzigartig langer Prozess.

In den darauf folgenden Jahren wurden die Gespräche im Wesentlichen aufgrund politischer Blockaden seitens einiger EU-Mitglieder eingefroren, die laut Ankara nichts mit der Eignung des Landes für die Mitgliedschaft zu tun haben.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU sind von Meinungsverschiedenheiten über mehrere Themen geprägt, darunter die Spannungen im östlichen Mittelmeer, die Rolle der Türkei in Syrien, die Migrantenkrise und der Stillstand im Beitrittsprozess der Türkei. Die Türkei hat jedoch kürzlich bekräftigt, dass sie Teil Europas ist und ihre Zukunft in der EU sieht, und fügte hinzu, dass sie weiterhin auf eine Vollmitgliedschaft hinarbeiten wird.

Ankara fordert eine Wiederbelebung des Beitrittsprozesses, eine Aktualisierung der Zollunion zwischen der EU und der Türkei, regelmäßige Dialoge auf hoher Ebene, Visaliberalisierung und Terrorismusbekämpfung.

.@mariademertzis👏 🇹🇷 is an 🇪🇺candidate&Turkish support for 🇪🇺 membership is 79 %. In this survey, omitting 🇹🇷, whose 🇪🇺 membership would be the most beneficial, useful&meaningful for 🇹🇷,🇪🇺 and 🌏is a reflection of narrow-mindedness, if not ill-intentioned. 🇹🇷’s place is in 🇪🇺. https://t.co/xH8d3tmx5p

— Faruk Kaymakcı (@frkkymkc) September 13, 2022