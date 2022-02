Vorschau auf das Achtelfinale der Champions League

Teilen

Am 15. Februar beginnt das Achtelfinale der Champions League. Die Favoriten stehen fest, aber zu Beginn der KO-Runde gibt es immer wieder Überraschungen. Das galt dieses Mal sogar für die Auslosung der Begegnungen, die nach technischen Problemen wiederholt werden musste. Die folgenden Partien könnten mit einem unerwarteten Ergebnis ausgehen.

Paris Saint-Germain vs. Real Madrid

Paris Saint-Germain und Real Madrid sind Giganten des Europäischen Fußballs. Und beide dominieren auch in der aktuellen Saison die jeweilige heimische Liga. Trotzdem wird PSG bei dieser Begegnung als Favorit gehandelt. Der Sturm der Franzosen, die auf Kylian Mbappé, Neymar und Lionel Messi zählen können, gilt als nahezu unschlagbar.

Real Madrid fehlen hingegen aktuell die ganz großen Namen. Es wäre aber ein Fehler, die Spanier zu unterschätzen. Nicht umsonst gelten sie als einer der besten Fußballvereine der Welt und die Mannschaft ist insgesamt stark aufgestellt. Es wäre also durchaus möglich, dass letztendlich Real ins Viertelfinale einzieht und die Franzosen die Heimreise antreten müssen.

Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam

Ajax ist die Art von Team, die oft bei Champions League Wett Tipps als Außenseiter für den Turniergewinn gehandelt werden. Auf dem Papier sollte das Team Benfica vom Platz fegen. Doch die Portugiesen sind nach ihrem überraschenden 3:0 gegen den FC Barcelona noch im Siegesrausch. Außerdem ist es 2022 genau 60 Jahre her, seit Benfica die Champions League zuletzt gewann. Es ist also besser, mit allem zu rechnen. Nachdem Lissabon in den letzten Jahren auch auf der nationalen Ebene schwer zu kämpfen hatte, wäre ein Sieg gegen Ajax ein starkes Signal, dass der Club wieder vorankommen möchte.

Red Bull Salzburg vs. Bayern München

Red Bull Salzburg ist für die Alpenrepublik das, was Bayern München für Deutschland ist. Beide Teams gewinnen ein ums andere Mal in ihrer jeweiligen Bundesliga den Titel, die übrigen Teams kommen nur ausnahmsweise zum Zug. Auf internationaler Ebene kann Salzburg hingegen nicht mithalten. In der Champions League haben sie es vor 2021/22 noch nie über die Gruppenphase hinausgeschafft.

Und die meisten Beobachter rechnen damit, dass der FC Bayern den Österreichern schnell den Garaus macht. Aber auch die Bayern haben hin und wieder Aussetzer, zuletzt im Oktober 2021, als Borussia Mönchengladbach ihnen eine 0:5-Niederlage bescherte. Es ist also nicht völlig undenkbar, dass sich Salzburg bei dieser Begegnung durchsetzt.

Inter Mailand vs. Liverpool

Die Bilanz des FC Liverpool aus der Gruppenphase ist beeindruckend: Sechs Siege in sechs Spielen konnte die Mannschaft in ihrem achten Jahr unter Trainer Jürgen Klopp für sich verbuchen. Inter Mailand musste hingegen ein Unentschieden und zwei Niederlagen einstecken. Und so gilt Liverpool als klarer Favorit dieser Begegnung. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Denn in der englischen Premier League schwächelt der Verein und liegt derzeit nur auf dem dritten Platz.

Inter Mailand steht unterdessen an der Spitze der italienischen Serie A, auch wenn der Vorsprung auf den AC Mailand nur knapp ist. Offensichtlich haben die Italiener also noch nicht alle ihre Reserven für die Champions League ausgeschöpft. Jetzt da es hart auf hart kommt, könnten sie noch einen Gang zulegen und ihren Gegner auf die Heimreise schicken.

