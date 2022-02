Ukraine-Krise USA schließen Botschaft in Kiew

Kiew – Die USA schließen ihre Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und verlegen ihre Aktivitäten in die westukrainische Stadt Lemberg/Lviv nahe der polnischen Grenze.

Außenminister Antony Blinken bezeichnete die Verlegung als eine vorübergehende Maßnahme zum Schutz des Botschaftspersonals.

„Ich habe diese Maßnahmen aus einem einzigen Grund angeordnet – der Sicherheit unserer Mitarbeiter – und wir fordern alle in der Ukraine verbliebenen US-Bürger dringend auf, das Land sofort zu verlassen“, so Blinken in einer Erklärung.

Diese Vorsichtsmaßnahmen untergraben in keiner Weise unsere Unterstützung für die Ukraine oder unser Engagement für sie. Unser Engagement für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine ist unerschütterlich. Wir bemühen uns auch weiterhin aufrichtig um eine diplomatische Lösung, und wir bleiben mit der russischen Regierung im Gespräch, nachdem Präsident Biden mit Präsident Putin telefoniert und ich mit Außenminister Lawrow gesprochen habe. Der Weg der Diplomatie bleibt offen, wenn Russland sich in gutem Glauben für eine Lösung entscheidet. Wir freuen uns darauf, unser Personal in die Botschaft zurückzuholen, sobald die Bedingungen es erlauben.

Die Maßnahmen kommen Tage, nachdem die USA die große Mehrheit der US-Regierungsangestellten angewiesen hatten, das Land zu verlassen, und angekündigt hatten, dass die konsularischen Dienste in der US-Botschaft ab Sonntag aus Sorge vor einer bevorstehenden russischen Invasion eingestellt würden.

Obwohl Moskau erklärt hat, es sei offen für Verhandlungen, stellte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am Montag fest, dass „es für uns unklar bleibt, ob Russland daran interessiert ist, einen diplomatischen Weg im Gegensatz zur Anwendung von Gewalt zu verfolgen“.

„Wir stützen unsere Einschätzung auf das, was wir vor Ort mit eigenen Augen sehen, nämlich einen fortgesetzten und unprovozierten russischen Aufmarsch an der ukrainischen Grenze und keine begleitenden Anzeichen für eine Deeskalation“, sagte er bei einem Briefing im Außenministerium und wies darauf hin, dass Lemberg durch seine Lage „einen gewissen Schutz genießt, den andere Orte in der Ukraine nicht haben“.

