Ukraine und Russland beraten über Friedensgespräche

Teilen

Kiew – Die Ukraine hat Berichte dementiert, wonach sie ein russisches Angebot zur Aufnahme von Friedensgesprächen abgelehnt hat.

Ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten Zelensky hat soeben erklärt, das Land sei bereit, unverzüglich Waffenstillstands- und Friedensgespräche mit Russland zu führen. Er sagte, dass russische und ukrainische Beamte derzeit Zeit und Ort für die Gespräche erörtern.

Der Sprecher des ukrainischen Präsidenten, Serhiy Nykyforov, sagte in einer Mitteilung:

„Ich muss Aussagen dementieren, dass wir Gespräche abgelehnt haben. Die Ukraine war und bleibt bereit, über die Beendigung der Kämpfe und über Frieden zu sprechen. Das ist unsere unveränderte Position. Wir haben dem Angebot des russischen Präsidenten zugestimmt. Im Moment beraten die Seiten über Ort und Zeit der Verhandlungen. Je früher die Gespräche beginnen, desto größer ist die Chance, das normale Leben wiederherzustellen.“

Krieg in der Ukraine

Europa wird von einem der größten militärischen Konflikte seit dem Zweiten Weltkrieg erschüttert. Am gestrigen Donnerstag haben russischen Streitkräfte einen Großangriff auf die Ukraine gestartet und Raketen auf Städte und militärische Ziele abgefeuert.

Die Invasion zu Lande, zu Wasser und in der Luft begann nach einer Fernsehansprache, in der der russische Präsident Wladimir Putin das ukrainische Militär aufforderte, seine Waffen niederzulegen. Medienberichten zufolge waren bereits am Freitag die ersten russischen Einheiten in die Hauptstadt Kiew vorgedrungen. Das ukrainische Verteidigungsministerium rief die Bevölkerung auf, sogenannte Molotow-Cocktails zum Kampf vorzubereiten.

Auch interessant

– Ukraine-Krise –

Nato beschließt Verlegung der schnellen Eingreiftruppe nach Osteuropa

Am zweiten Tag des Krieges in der Ukraine setzte die russische Armee ihre Angriffe unverändert fort.