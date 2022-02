Ankara – Unter Vorsitz von Präsident Recep Tayyip Erdoğan tagte am Donnerstagvormittag in Ankara das Sicherheitskabinett, um über die aktuelle Lage in der Ukraine zu beraten.

Nach der Sitzung teilte das Kommunikationsamt des türkischen Präsidenten mit, dass durch die russischen Angriffe das Minsker Übereinkommen zerstört und die Militäroperationen gegen internationales Recht verstießen. Die Militärschläge gegen die Ukraine seien inakzeptabel und bedrohten die Sicherheit in der Region und in der Welt.

Präsident Erdoğan telefoniert mit ukrainischem Amtskollegen Selenskyj

In der Sitzung hätten die Mitglieder des Sicherheitskabinetts Bemühungen ausgelotet, um in Gesprächen mit Russland und auf internationaler Ebene eine Beendigung der Angriffe zu erreichen. Die Türkei unterstütze weiterhin die uneingeschränkte Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine.

In einer Ad-hoc-Mitteilung des Kommunikationsamtes heißt es ferner, dass der türkische Präsident Erdoğan mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über den Ukraine-Konflikt telefoniert habe. In diesem Gespräch soll Erdoğan noch einmal auf das Minsker Übereinkommen hingewiesen haben, beim dem die Probleme zwischen Russland und der Ukraine über den Weg des Dialogs gelöst werden könnten.

President @RTErdogan:

„We are renewing our call for the settlement of the problems between Ukraine and Russia, with which we enjoy deep historical ties and friendly relations, through dialogue within the framework of the Minsk Agreements.“

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) February 24, 2022