Istanbul – Sie gehört zu den besten Airlines der Welt und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Um klimabewusster und klimafreundlicher zu fliegen, setzt die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines nun seit Anfang Februar Sprit aus biogenen Reststoffen ein.

Auf dem Flug TK1823, der am 2. Februar von Istanbul nach Paris startete, wurde zum ersten Mal Flugkraftstoff aus nachhaltigen Quellen verwendet. Der Kraftstoff wird an einem Tag pro Woche auf der ausgewählten Strecke eingesetzt, es ist jedoch geplant, diese Praxis auf anderen Strecken in größerem Umfang einzuführen.

Der neue Kraftsoff, den Turkish Airlines einsetzt, hat 87 Prozent weniger schädliche Treibhausgase als fossile Energiequellen. Er trägt durch saubere Verbrennung zur Reduzierung schädlicher SOx- und NOx-Emissionen bei. Der Treibstoff wird aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt und enthält keine schädlichen Schwermetalle, berichtet das renommierte Reiseportal Business Traveler (BT).

„Doch der Einsatz von SAF ist nur eine Alternative, um künftig klimaneutraler zu fliegen. Das Unternehmen denkt weiter und arbeitet dazu eng mit der Bogaziçi Universität in Istranbul und der Türkischen Anstalt für Wissenschaftliche und Technologische Forschung (TUBITAK) in Ankara zusammen“, so BT weiter.

In dem gemeinsamen Projekt geht es darum, algenbasierte nachhaltige Bio-Kraftstoffe (Algenbiomasse) zu entwickeln. Ziel ist es, eine CO2-negative Bio-Raffinerie für klimaneutralen Brennstoff aufzubauen.

Turkish Airlines hat seit 2008 mehr als 100 betriebliche Optimierungsprojekte initiiert, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern, und diese im Laufe der Jahre erfolgreich umgesetzt. Für die Verpackung der Bordprodukte etwa verwende die weltweit tätige Fluggesellschaft umweltfreundliches Material auf Stärkebasis.

Durch diese Projekte, die in jeder Phase des Fluges und im Bodenbetrieb umgesetzt wurden, konnten laut Turkish Airlines im dritten Quartal 2021 15.363 Tonnen Treibstoff eingespart und 48.394 Tonnen Kohlendioxid vor dem Ausstoß in die Atmosphäre bewahrt werden. In den ersten drei Quartalen lag die gesamte CO2-Vermeidung demnach bei 85 119 Tonnen.

