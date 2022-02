Teilen

Ankara – Der türkische Außenminister sagte am Samstag, die westlichen Länder müssten sich vor Äußerungen hüten, die über die Lage in der Ukraine Panik auslösen könnten.

Die Äußerungen von Mevlut Cavusoglu kamen, nachdem die USA davor gewarnt hatten, dass eine russische Invasion in der Ukraine „jederzeit“ möglich sei.

Eine solche Invasion wäre nicht richtig, aber die westlichen Staaten sollten auch vorsichtig sein mit Äußerungen, die Panik schüren könnten, sagte Cavusoglu in einer im Fernsehen übertragenen Rede, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet.

Eine Aufstockung der russischen Streitkräfte entlang der Grenze zur Ukraine Ende 2021 schürte Befürchtungen, dass Moskau eine groß angelegte Invasion seines Nachbarn vorbereitet, obwohl der Kreml dies bestritten hat. Moskau beschuldigt die westlichen Länder, seine Sicherheit durch die NATO-Erweiterung an seinen Grenzen zu untergraben.

Der Kreml hat außerdem eine Liste von Sicherheitsforderungen an den Westen gerichtet, darunter die Rücknahme der Truppenentsendungen aus einigen ehemaligen Sowjetstaaten und Garantien, dass die Ukraine und Georgien nicht der NATO beitreten werden.

Das NATO-Mitglied Türkei hat gute Beziehungen sowohl zu Kiew als auch zu Moskau, kritisierte in der Vergangenheit jedoch wiederholt Russlands Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim. Ankara sprach sich zudem für die territoriale Integrität der Ukraine aus.

Mit einer diplomatischen Initiative erhofft sich Ankara einen russischen Einmarsch in der Ukraine abzuwenden. Die Türkei wolle Stabilität und Frieden in der Schwarzmeerregion. Erdogan habe häufig mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über dieses Thema gesprochen, erklärte Erdogan bereits im Dezember vergangenen Jahres gegenüber türkischen Medien.

„Ob als Vermittler oder in Gesprächen mit den Russen, mit diesen Gesprächen mit der Ukraine und Herrn Putin wollen wir, so Gott will, einen Beitrag zur Lösung dieses Problems leisten“, so der türkische Staatschef am Montag. Kiew begrüßte die Erklärungen des Präsidenten. „Wir werden alle Bemühungen begrüßen, die uns helfen können, diesen Krieg zu beenden und die ukrainischen Gebiete, die derzeit unter russischer Kontrolle stehen, zurückzugeben“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf einer Pressekonferenz.

Situation in der Ostukraine

In der östlichen Donbass-Region stehen sich seit Jahren pro-russische Separatisten und ukrainische Regierungssoldaten gegenüber. Dabei wurden nach Angaben der Regierung in Kiew seit Beginn des Konfliktes im Jahr 2014 rund 14.000 Menschen getötet. Die Kämpfe dort sind wieder aufgeflammt, wobei sich beide Seiten gegenseitig beschuldigen, einen im Juli in Kraft getretenen Waffenstillstand zu verletzen.

Die Ukraine: Der Konflikt an der Schnittstelle zwischen Europa und Russland

Die Ukraine spielt seit langem eine wichtige, wenn auch manchmal übersehene Rolle in der globalen Sicherheitsordnung. Heute steht das Land an vorderster Front einer erneuten Rivalität zwischen Großmächten, die nach Ansicht vieler Analysten die internationalen Beziehungen in den kommenden Jahrzehnten dominieren wird.

Bei den jüngsten Wahlen haben die Ukrainer deutlich gezeigt, dass sie ihre Zukunft in Europa sehen, doch das Land hat weiterhin mit extremer Korruption und tiefen regionalen Gräben zu kämpfen, die seinen Weg behindern könnten. Unterdessen hat die russische Aggression in der Ukraine die größte Sicherheitskrise in Europa seit dem Kalten Krieg ausgelöst.

Obwohl die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten während des siebenjährigen Konflikts erhebliche Strafmaßnahmen gegen Russland ergriffen haben, sind sie bei der Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine kaum vorangekommen.

