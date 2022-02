Senegal: Erdogan trifft Steinmeier

Am Rande der Einweihungszeremonie des neuen Stadions in der senegalesischen Hauptstadt Dakar traf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag auch seinen deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier.

Teilen

Dakar – Am Rande der Einweihungszeremonie des neuen Stadions in der senegalesischen Hauptstadt Dakar traf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag auch seinen deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier.

Wie das türkische Präsidialamt auf twitter mitteilte, nahm an dem Treffen, das hinter verschlossenen Türen stattfand, auch der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu und Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin teil. Über den Inhalt des Gesprächs machte das Präsidialamt keine Angaben.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Senegal’deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. pic.twitter.com/jhvB26PSwV — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 22, 2022



Zehntausende Senegalesen versammelten sich am Dienstag zur Einweihung des neuen Stadions mit 50.000 Plätzen, das das Land zu Afrikas bevorzugtem Veranstaltungsort für internationale Events machen soll. Das neue Stadion wurde in nur 18 Monaten von der türkischen Baufirma Summa gebaut und kostete 238 Millionen Euro.

Das zu Ehren des ehemaligen Präsidenten Abdoulaye Wade benannte Stadion wird das einzige im Senegal sein, das für den internationalen Fußball zugelassen ist. Senegals Präsident Macky Sall sagte bei der Einweihungszeremonie, die Benennung des Stadions sei eine „Hommage an den multidimensionalen, intellektuellen, panafrikanistischen Politiker“. Sall, Erdogan und FIFA-Chef Gianni Infantino gehörten zu den VIPs, die am Dienstag an der Einweihung teilnahmen. Ebenfalls anwesend waren die Präsidenten von Liberia, Guinea-Bissau, Gambia, Ruanda und Deutschland.

Zum Thema

– Türkei –

Erdogan kündigt weitere Afrika-Reise an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird am Sonntag auf Einladung seiner Amtskollegen zu einer viertägigen Reise in drei afrikanische Länder aufbrechen, teilte das Präsidialamt am Samstag mit.