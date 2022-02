Neue Regierung in Nordzypern nimmt Amtsgeschäfte auf

Teilen

Lefkoşa – In Nordzypern hat die neue Regierung ihre Arbeit aufgenommen.

Medienberichten zufolge hatten sich drei Parteien im Parlament von Lefkoşa auf eine neue Koalitionsregierung geeinigt. Ministerpräsident Faiz Sucuoğlu von der Nationale Einheitspartei (UBP) konnte mit den Parteivorsitzenden der Demokratischen Partei (DP) und der Partei der Wiedergeburt (YDP) eine Übereinkunft zu einer gemeinsamen Regierung erzielen.

Die Kabinettsliste, die Premierminister Sucuoğlu Präsident Ersin Tatar vorgelegt hatte und seine Zustimmung erhielt, sieht folgende Ressortverteilung vor:

Ministerpräsident: Faiz Sucuoğlu

Vizepremier und Tourismus -sowie Umweltminister: Fikri

Ataoğlu Wirtschafts- und Energieminister: Kutlu Evren

Außenminister: Hasan Taçoy

Finanzminister: Sunat Atun

Innenminister: Ünal Üstel

Bau- und Transportminister: Erhan Arıklı

Bildungs- und Kulturminister: Nazım Çavuşoğlu

Landwirtschaftsminister: Dursun Oğuz

Gesundheitsminister: Dr. Ali Pilli

Arbeits- und Sozialminister :Oğuzhan Hasipoğlu

Nach der Zustimmung des neuen Kabinetts durch Präsident Tatar wurde die Berufung im Staatsanzeiger der Türkischen Republik Nordzypern (TRNC) veröffentlicht. Zum Amtsantritt erklärte Premierminister Sucuoğlu gegenüber TRT Haber, die wichtigste Aufgabe der Regierung werde die Ankurbelung der Wirtschaft sein. Das Ziel bestehe darin, die durch die Pandemie verursachte Krise hinter sich zu lassen.

Die Insel Zypern ist seit einem Putsch griechischer Offiziere in der zyperngriechischen Armee 1974 geteilt, die einen gewaltsamen Anschluss an Griechenland (Enosis) anstrebten. In Anlehnung an den Garantievertrag intervenierte die türkische Armee am 20. Juli 1974, um die zyperntürkische Bevölkerung vor zyperngriechischen Extremisten zu schützen. Bis heute ist es den Konfliktparteien nicht gelungen, die Zypernfrage zu lösen.

Kemal Bölge/Lefkoşa

