Ex-Turkish-Airlines-Chef neuer CEO bei Air India

Mumbai – Tata Sons hat am Montag den ehemaligen Vorsitzenden von Turkish Airlines, Ilker Ayci, zum Chief Executive Officer und Managing Director von Air India ernannt.

„Der Vorstand hat nach reiflicher Überlegung die Ernennung von Ilker Ayci zum CEO und MD von Air India genehmigt. Diese Ernennung steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen“, teilte Tata Sons in einer Mitteilung mit.

Der Vorsitzende von Tata Sons, N Chandrasekaran, erklärte zu der Ernennung von Ayci: „Ilker ist ein führendes Mitglied der Luftfahrtindustrie, der Turkish Airlines während seiner Amtszeit zu seinem derzeitigen Erfolg geführt hat. Wir freuen uns, Ilker in der Tata Group willkommen zu heißen, wo er Air India in eine neue Ära führen wird.“

Die Tata Group ist ein indisches multinationales Konglomerat mit Hauptsitz in Mumbai und einer der größten und ältesten Industriekonzerne Indiens. Tata ist seit Ende letzten Monats wieder Eigentümer von Air India, fast sieben Jahrzehnte nachdem es die Kontrolle an die Regierung verloren hatte.

#FlyAI : Mr. Ilker Ayci appointed as the CEO & MD of Air India. pic.twitter.com/KhVl0tfUlv

— Air India (@airindiain) February 14, 2022