Corona: Erdogan dankt Mitsotakis für Genesungswünsche

Ankara – Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bedankte sich beim griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis für die ausgesprochenen Genesungswünsche.

„Vielen Dank für Ihre guten Wünsche, Herr Premierminister. Meine Frau und ich grüßen Sie, Ihre Familie und das griechische Volk“, twitterte Erdogan.

Der türkische Präsident bestätigte am Samstag, dass er und seine Frau „mit leichten Symptomen“ positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

„Glücklicherweise haben wir leichte Symptome. Wir haben erfahren, dass es sich um die Omicron-Variante handelt“, so Erdogan.

Der griechische Premierminister wünschte ihm und seiner Frau daraufhin „eine schnelle Genesung.

Thank you for your good wishes, Mr Prime Minister. My wife and I extend my greetings to you, your family and the Greek people. https://t.co/4SIKF3i3DB

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022