US-Berufungsgericht setzt Strafverfolgung der türkischen Halkbank aus

New York – Inmitten der Ukraine-Krise mit Russland hat ein US-Berufungsgericht die Strafverfolgung der türkischen Staatsbank Halkbank wegen angeblicher Unterstützung des Irans bei der Umgehung amerikanischer Sanktionen ausgesetzt. Halkbank legte zuvor beim Obersten Gerichtshof der USA Berufung ein. Das Kreditinstitut soll in illegale Geschäfte zugunsten des Irans verstrickt sein.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, ermöglicht der Beschluss des 2. US-Berufungsgerichts in Manhattan vom Freitag der Halkbank, Berufung einzulegen, ohne sich gleichzeitig gegen das Strafverfahren verteidigen zu müssen. Das US-Justizministerium hatte sich gegen einen Aufschub ausgesprochen.

In einer Entscheidung vom 22. Oktober erklärte der 2. Bundesberufungsgerichtshof, dass die Halkbank strafrechtlich verfolgt werden könne, da es sich bei ihrem angeblichen Vergehen um eine kommerzielle Tätigkeit handele, die nicht unter die Immunität des Staates falle.

Die Halkbank erklärte, diese Entscheidung stehe im Widerspruch zu den Präzedenzfällen des Obersten Gerichtshofs, da sie „den ersten Strafprozess gegen einen ausländischen Staat in der Geschichte der Nation“ einleite. Die Bank würde einen „nicht wiedergutzumachenden Schaden erleiden“, wenn sie gezwungen wäre, sich gegen einen Fall zu verteidigen, gegen den sie immun sei.

Halkbank soll nach Ansicht der Anklage von 2012 bis 2016 rund 20 Milliarden US-Dollar an iranischen Geldern verschoben, sowie „Einnahmen von Öl in Gold in Bargeld umgewandelt haben, um iranischen Interessen zu dienen“.

Die 1933 gegründete Bank mit Hauptsitz in Ankara ist die siebtgrößte Bank in der Türkei.

