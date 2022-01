In Albaniens Hauptstadt Tirana ist es heute zu schweren Unruhen am Hauptquartier der konservativen Oppositionspartei PD (Demokratische Partei) gekommen.

Tirana – In Albaniens Hauptstadt Tirana ist es heute zu schweren Unruhen am Hauptquartier der konservativen Oppositionspartei PD (Demokratische Partei) gekommen. Tausende Anhänger des ehemaligen albanischen Präsidenten und Ministerpräsidenten Sali Berisha belagerten das Gebäude. Die Demonstranten schlugen das Tor ein und drangen in das Gebäude ein. Mindestens ein Polizeibeamter und ein Demonstrant wurden verletzt und Dutzende Demonstranten verhaftet.

Berisha wurde im vergangenen Jahr aus der Partei ausgeschlossen, nachdem Washington ihm wegen angeblicher Korruption die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt hatte.

Im vergangenen Mai erklärte US-Außenminister Antony Blinken, Berisha sei während seiner Amtszeit als Premierminister von 2005 bis 2013 in korrupte Handlungen verwickelt gewesen und habe „seine Macht zu seinem eigenen Vorteil und zur Bereicherung seiner politischen Verbündeten und seiner Familienmitglieder genutzt“. Berisha bestritten die Vorwürfe.

„Der Kampf wird weitergehen … wir betrachten das Parteigebäude als unser Zuhause, und wir werden unser Zuhause befreien“, sagte Berisha, kurz nachdem er von der Polizei unter Einsatz von Pfefferspray daran gehindert wurde, sich dem Gebäude wieder zu nähern und seine Anhänger zu befreien.

Der US-Botschafter in Albanien, Juri Kim, erklärte, Washington sei „tief besorgt“ über die Spannungen rund um den Sitz der Demokratischen Partei.

„Wir rufen die Organisatoren der Proteste auf, Gewalt abzulehnen und Ruhe zu bewahren. Diejenigen, die zu Gewalt anstiften oder die Rechtsstaatlichkeit untergraben, werden zur Rechenschaft gezogen werden“, schrieb Kim in den sozialen Medien.