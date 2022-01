Europäische Topligen im Überblick: Der Kampf um den Titel

Die Frühjahressaison 2022 ist angebrochen und bevor es am Jahresende zur Weltmeisterschaft geht, stehen im Frühjahr wichtige nationale Entscheidungen an.

In Deutschland gibt es ebenfalls wieder Bundesligafußball,

wobei die erste Runde mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt eine Toppartie aufbot. Nach der Hälfte der Saison ist es deswegen spannend, sich die Favoriten und Überraschungen der europäischen Topligen genauer anzuschauen.

Bundesliga

Trotz der Auftaktniederlage gegen Borussia Mönchengladbach gibt es in Deutschland nur einen Favoriten: FC Bayern München. Unter Julian Nagelsmann wurde nichts von der bekannten Qualität eingebüßt, im Gegenteil, die Bayern fahren von Sieg zu Sieg und haben bereits ein gemütliches Polster auf den Konkurrenten aus Dortmund. Das zeigt sich auch bei Bundesliga Wetten, wo die Münchner eine Quote von 1,02 auf den Titel hat (Stand: 12.01.). Der einzig weitere mögliche Konkurrent wird hier in Dortmund gesehen. Diese sind unter Marco Rose jedoch zu inkonstant, werden am Ende aber die Vizemeisterschaft erhalten. Die größten Überraschungen der bisherigen Saison waren die TSG Hoffenheim und SC Freiburg, die beide derzeit auf einem Champions League Platz verweilen.

Premier League

Was die Münchner in der Bundesliga sind, ist Manchester City in der Premier League. Dank eines starken Dezembers, wo jede Partie gewonnen wurde, hat man bereits zehn Punkte Vorsprung auf das Verfolgerduo Chelsea London und dem FC Liverpool. Nachdem sich die Mannschaft von Pep Guardiola in der Vergangenheit bereits als stabiler Punktesammler präsentiert hat, steht einer Titelverteidigung nichts im Wege.

Die Verfolger Chelsea und Liverpool haben dünnere Personaldecken als der Ligakrösus und mussten den Preis dafür mit einigen Punkteverlusten im Dezember bezahlen. Die Überraschung der bisherigen Saison ist definitiv Arsenal London. Zwar sind die Nordlondoner noch immer eines der bekanntesten Teams der Liga und gefühlt eine Topmannschaft, in den letzten Jahren folgte jedoch ein Absturz, welcher mit dieser Saison gestoppt wurde. Nach drei Niederlagen zu Beginn ahnte man bereits Böses, die jungen Spieler im Team zeigen aber immer bessere Leistungen, mit welchen man mittlerweile auf einem

Champions League Platz liegt.

La Liga

Spannender als in den oberen beiden Ligen geht es in der spanischen La Liga zu. Hier gibt es wenigstens einen Zweikampf, selbst wenn nur eine der beiden Mannschaften vor der Saison als Favorit galt. So führt derzeit Real Madrid die Tabelle vor FC Sevilla an. Die Andalusier präsentieren sich bereits die ganze Saison als eine starke Mannschaft und musste in der Herbstsaison nur zwei Niederlagen und 13 Gegentreffer hinnehmen.

Ebenso viele Niederlagen hat Real Madrid zu Buche stehen, wenn auch Real im Durchschnitt mehr Tore erzielt. Anstatt von den Überraschungen zu sprechen, ist es in La Liga leichter von der Enttäuschung der Saison zu reden: FC Barcelona. Die Katalanen haben vor der Saison Lionel Messi verloren und damit den wichtigsten Spieler im Verein. Die Geldprobleme ziehen sich durch den ganzen Verein, weswegen Fantasien von einer Verpflichtung von Erling Braut Haaland als unwahrscheinlich wirken. Mit dem neuen Trainer Xavi hat man sich wieder etwas stabilisiert, trotzdem könnte es mit einem Champions League Platz knapp werden.

Serie A

Einen Zweikampf gibt es ebenfalls in der Serie A. Hier sogar einen spannenden Inter-Mailand-Konflikt. Derzeit führt Inter die Tabelle vor dem Stadtrivalen AC Milan an. Trotz der finanziellen Probleme hat Inter wieder einen starken Kader zur Verfügung und musste erst eine Saisonniederlage einstecken. Nachdem AC Milan bereits in der abgelaufenen Saison sich dem Rivalen geschlagen geben musste, ist der Hunger auf den Meistertitel groß.

Richtig positive Überraschungen gibt es in der Liga nicht. Negativ tritt weiterhin Juventus Turin in Erscheinung. Nach einem der schlechtesten Starts aller Zeiten liegt man nur auf dem fünften Rang und muss bereits auf Ausrutscher der Tabellennachbarn hoffen, um nächstes Jahr einen Platz in der Champions League zu erhalten.

Das Fußballjahr 2022 verspricht ein spannendes zu werden, mit einem feurigen Finale bei der Weltmeisterschaft in Katar. Davor stehen noch finale Entscheidungen in den europäischen Topligen an. Die Meistertitel sind dieses Jahr jedoch so wenig umkämpft, wie kaum zuvor. Während es in Spanien und Italien wenigstens einen Zweikampf gibt, existiert dieser in Deutschland und England überhaupt nicht. Wenigstens gibt es noch die Champions League, wo die Liga Krösusse sich den Titel untereinander ausmachen müssen.