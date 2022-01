Erdogan kondoliert israelischen Präsidenten Herzog

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief am Donnerstag Isaac Herzog an, um ihm sein Beileid zum Tod der Mutter seines israelischen Amtskollegen auszusprechen.

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief am Donnerstag Isaac Herzog an, um ihm sein Beileid zum Tod der Mutter seines israelischen Amtskollegen auszusprechen. Erdogan habe Herzog Anfang der Woche zudem ein Beileidsschreiben gesendet.

„Nachdem er vor einigen Tagen ein Beileidsschreiben geschickt hatte, rief der türkische Staatspräsident an, um dem Präsidenten und seiner Familie sein persönliches Beileid auszusprechen“, teilte Herzogs Büro in einer Erklärung mit.

„Ich glaube, dass Sie sie im Dienste der Bürger Israels mit Stolz erfüllt haben“, sagte Erdogan. Der türkische Präsident drückte auch seine Trauer über den Verlust von Rabbi Ben Zion Pinto aus, einem führenden Mitglied der türkischen jüdischen Gemeinde, berichtet Jerusalem Post.

Aura Herzog, die auch die Witwe des sechsten israelischen Staatspräsidenten Chaim Herzog war, wurde am Mittwoch auf dem Jerusalemer Friedhof am Berg Herzl beigesetzt.

Erdogan spricht dem Sohn des Ehrenpräsidenten der Türkisch-Jüdischen Gemeinde, Benjamin Pinto, zum Tod seines Vaters sein Beileid aus

Zum Tod seines Vaters, sprach Erdogan am Freitag auch gegenüber Benjamin Pinto sein Beileid aus. Sein Vater Bensiyon Pinto war Ehrenvorsitzender der Türkisch-Jüdischen Gemeinde. Erdogan übermittelte auch dem Oberrabbiner der Türkei, Ishak Haleva, sowie Erol Kohen und İshak İbrahimzadeh, den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde der Türkei, eine Beileidsbekundung.

„Ich bin zutiefst betrübt über den Tod des Ehrenpräsidenten der Türkisch-Jüdischen Gemeinde Bensiyon Pinto. Bensiyon Pinto hat als Mitglied unseres Volkes, das seit Hunderten von Jahren in Frieden und Brüderlichkeit gelebt hat, mit all seinen Aufgaben einen unermesslichen Beitrag zur Einheit, Solidarität und zum sozialen Reichtum unseres Landes geleistet. Ich spreche der jüdischen Gemeinschaft, seiner trauernden Familie und seinen Angehörigen mein Beileid zum Tod von Bensiyon Pinto aus“, so der türkische Staatschef in einer Mitteilung.

Beileidsbekundung des Kommunikationsdirektors Altun

Der Direktor für Kommunikation des Präsidiums, Fahrettin Altun, hat ebenfalls eine Beileidsbekundung für Pinto ausgesprochen:

„Wir sind Menschen mit altehrwürdigen Kulturen, die im Zusammenleben eins und vereint werden konnten. Heute habe ich mit Trauer vom Tod eines guten Menschen, Bensiyon Pinto, dem Ehrenvorsitzenden der Türkisch-Jüdischen Gemeinde, erfahren. Mein Beileid gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und der Türkisch-Jüdischen Gemeinde.“

Erdogan hat in den letzten Monaten mehrfach seinen Wunsch geäußert, die Beziehungen zu Israel wiederherzustellen. Im Dezember erklärte er vor einer Delegation jüdischer Führer, dass die Beziehungen zu Israel „für die Sicherheit und Stabilität der Region von entscheidender Bedeutung“ seien, und äußerte sich optimistisch über die Möglichkeiten einer Verbesserung der Beziehungen.

Vor den Mitgliedern der Allianz der Rabbiner in den islamischen Staaten erklärte Erdogan, er begrüße den jüngsten Dialog mit Herzog und Premierminister Naftali Bennett, während er gleichzeitig sagte, dass ein aufrichtiges israelisches Bemühen um Frieden mit den Palästinensern „zweifellos zum Normalisierungsprozess“ zwischen Ankara und Jerusalem beitragen werde.

Anfang Dezember hatte er erklärt, er sei offen für eine Verbesserung der Beziehungen, doch müsse das Land zunächst eine „sensiblere“ Politik gegenüber den Palästinensern verfolgen. Erdogan sagte einer Gruppe von Journalisten in Katar, dass bessere Beziehungen zu Israel für den Frieden in der gesamten Region von Vorteil“ wären. Erdogan telefonierte kürzlich sowohl mit Herzog als auch mit Bennett. Dabei dankte der neue israelische Ministerpräsident dem türkischen Staatschef für seine Rolle bei der Freilassung eines israelischen Paares, das in Istanbul wegen Spionageverdachts festgenommen worden war.

Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei, die einst solide regionale Verbündete waren, haben sich in den letzten Jahren verschlechtert. Der türkische Staatschef hat Israels Politik gegenüber den Palästinensern wiederholt verurteilt.

