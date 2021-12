Neue Umfrageergebnisse zeigen, dass der ehemalige Präsident Donald Trump in einem hypothetischen Wahlkampf 2024 bei den Befragten vor Präsident Joe Biden liegt.

US-Wahlen 2024 USA: Donald Trump in Umfragen vor Joe Biden

Achtundvierzig Prozent der Wähler gaben in der von der US-Zeitung The Hill veröffentlichten Umfrage an, dass sie Trump unterstützen würden, verglichen mit 45 Prozent für Biden. Weitere 8 Prozent waren sich nicht sicher.

Bei den Frauen waren demnach die Ergebnisse mit 46 Prozent gleichmäßig verteilt, während die Männer Trump mit einem Vorsprung von 50 Prozent zu 43 Prozent unterstützten. Biden gewann bei den städtischen Wählern 20 Prozentpunkte und bei den Wählern in den Vorstädten 4 Prozentpunkte, während Trump bei den ländlichen Wählern mit 33 Prozentpunkten die Nase vorn hatte.

Wie The Hill weiter berichtet, kommt die Umfrage zu einem Zeitpunkt, an dem Biden bei einer Reihe von Themen in die Defensive geht, darunter Inflation, hartnäckig hohe Infektionsraten mit dem Coronavirus und der chaotische Abzug aus Afghanistan.

Sollte Trump kandidieren, würde er der Umfrage zufolge wahrscheinlich die GOP-Kandidatur 2024 gewinnen. Trump hat einen gigantischen Vorsprung vor allen anderen potenziellen GOP-Kandidaten. Siebenundsechzig Prozent der republikanischen Wähler würden den ehemaligen Präsidenten unterstützen, während der ehemalige Vizepräsident Mike Pence mit 9 Prozent an zweiter und Floridas Gouverneur Ron DeSantis mit 8 Prozent an dritter Stelle rangieren.

Biden besiegte Trump im Jahr 2020 um etwa 7 Millionen Stimmen oder rund 4 Prozentpunkte. Er gewann vor allem wegen der knappen Siege in Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin, die Trump 2016 alle für sich entscheiden konnte.

