Türkei: AKP verliert laut Meinungsumfrage Parlamentsmehrheit

Teilen

Ankara – Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts MetroPoll Araştırma vom 29. Dezember 2021 verliert die Regierungspartei von Präsident Recep Tayyip Erdoğan ihre Parlamentsmehrheit.

Demnach kommt die AK Partei (AKP, Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung) auf 23,9 Prozent der Wählerstimmen. Die Republikanische Volkspartei (CHP) bekommt 20,3 Prozent, die oppositionelle İyi Parti (Gute Partei) 10,5 Prozent, die konservative Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) auf 3,9 Prozent und die völkisch-nationalistische HDP auf 8,8 Prozent.

Die Oppositionsparteien aus CHP und İyi Parti hätten dann im türkischen Parlament eine Mehrheit. Damit wäre die MHP und die HDP nicht mehr im Parlament vertreten. Nach dieser Umfrage liegt der Anteil der Unentschlossenen bei 11,1 Prozent und der Protestwähler bei 9,9 Prozent.

Metropoll’ün Aralık ayı araştırmasına göre partilerin oy destekleri. Kararsızlar dağıtılmadan ve oransal olarak dağıtılmış hali. pic.twitter.com/aWlreBCeXM — Ozer Sencar (@ozersencar1) December 29, 2021

Das Meinungsforschungsinstitut hat in einer weiteren Frage die Unentschlossenen und Protestwähler mit einbezogen. Hier würde die regierende AK Partei 32,3 Prozent, die CHP 27,4 Prozent, die İyi Parti auf 14,2 Prozent, die HDP auf 11,9 Prozent und die MHP auf 5,3 Prozent kommen. Selbst in diesem Fall würde die AKP ihre Parlamentsmehrheit verlieren. Die Meinungsforscher befragten vom 11.-15. Dezember in 28 Provinzen 1.514 Bürger.

Nächste Parlamentswahl soll spätestens am 18. Juni 2023 stattfinden

In der Türkei gilt eine Zehn-Prozent-Hürde, um in der Großen Nationalversammlung Sitze zu bekommen. Wenn eine Partei bei den Parlamentswahlen nur 9,9 Prozent der Stimmen erhält, geht sie leer aus. Die nächsten Wahlen zum türkischen Parlament sollen gleichzeitig mit den Präsidentschaftswahlen spätestens am 18. Juni 2023 durchgeführt werden.

Kemal Bölge/Ankara

Auch interessant

– Türkei –

DEVA-Chef Ali Babacan: Die meisten Stimmen kommen von der AKP

Der Chef der neuen Oppositionspartei DEVA, hat in einem TV-Interview mitgeteilt, aus welchen Parteien der größte Stimmenzuwachs kam.