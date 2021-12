Reisen Hat sich der Tourismus in Spanien erholt?

Während die meisten Länder der Welt versuchen, ihre Tourismusindustrien zu erholen, gibt es gute Nachrichten aus Spanien.

Wie das Nationale Statistikamt (NSO) mitteilte, hat

sich die Zahl der internationalen Reisenden in Spanien im September im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht und erreichte 4,7 Millionen. Doch wie ist der Ausblick für das kommende Jahr? Wird es wieder wie üblich möglich sein in heiß beliebten Städten wie Lloret de Mar ein Ferienhaus zu buchen? Welche Reiseziele

stehen dem Tourismus zur Verfügung und wieviel geben Touristen überhaupt im Urlaub aus? Im folgenden Artikel stehen wir Rede und Antwort auf genau diese Fragen.

Reaktivierung des internationalen Tourismus

Es wird erwartet, dass Spanien bei den derzeitigen Zahlen bis 2022 wieder die Zahl der ausländischen Reisenden von vor COVID erreichen wird, vor allem aufgrund des Anstiegs im September.

Der spanische Tourismusminister Reyes Moroto erklärte außerdem:

„Diese Daten bestätigen, dass eine Reaktivierung des internationalen Tourismus im Gange ist und dass wir im Jahr 2022 wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen könnten.“

Es sei darauf hingewiesen, dass etwa 80 Prozent der spanischen Bevölkerung geimpft sind, was das Land zu einem relativ sicheren Reiseziel macht und auch den Schutz seiner Bürger gewährleistet. Spanien verlangt auch keine COVID-19-Negativbescheinigung oder einen Impfnachweis für öffentliche Einrichtungen. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes, das im Jahr 2019, kurz vor dem Auftreten von COVID, 8,8 Millionen Besucher verzeichnete.

Wo kann ich jetzt in Spanien Urlaub machen?

Wenn es um Urlaub in Spanien geht, hat das Land wirklich für jeden etwas zu bieten. Da mittlerweile in allen Urlaubsgebieten Hygienekonzepte bestehen, sind der Reiselust meist nur kleinere Grenzen gesetzt – daher auch der touristische Aufschwung. Egal, ob Sie ein Abenteurer, ein echter Feinschmecker oder ein Kunst- und Architekturliebhaber sind, Sie werden sicher ein Urlaubsziel in Spanien finden, das Ihren Bedürfnissen entspricht.

Lloret de Mar…

…ist einer der beliebtesten Ferienorte des Mittelmeers und sicherlich der lebhafteste Urlaubsort an diesem Abschnitt der spanischen Küste. Das ehemalige Fischerdorf erstreckt sich über 48 Quadratkilometer und verfügt über fünf Hauptstrände entlang einer sieben Kilometer langen Küstenlinie.

Die urige Architektur der Bauwerke lässt sich natürlich am besten in einem Lloret de Mar Ferienhaus bestaunen und erleben. Ebenso die Gassen der Ortschaften lassen das Eintauchen in die Geschichte der Region zu.

Lloret verfügt über eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur mit Sportanlagen, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangeboten und Restaurants für Touristen. Die sicheren Sandstrände ziehen Strandliebhaber an. Auch der größte Wasserpark Europas, ein Aquazoo und der Themenpark Universal Studios Port Aventura sind einen Besuch wert. Ganz zu schweigen von der Partie-Meile, welche vor allem bei jungem Publikum großen Anklang findet. In Lloret de Mar ein Ferienhaus zu buchen lohnt sich folglich auf jeden Fall.

Madrid…

…beeindruckt durch ein spektakuläres und hektisches Leben, das stets von Reisenden, die die Wunder der Stadt entdecken wollen, belebt wird. Hier können Sie das weltberühmte Prado-Kunstmuseum besuchen, eine Flamenco-Show sehen, durch das Bohème-Viertel Malasana schlendern oder sich in das pulsierende Nachtleben rund um das Viertel Gran Via und den beeindruckenden Königspalast stürzen.

Granada…

…in Andalusien ist eine Stadt, die Sie unbedingt besuchen müssen. Diese historische Stadt beherbergt den atemberaubenden Alhambra-Palast, eine der meistbesuchten

Sehenswürdigkeiten Spaniens. Granada ist berühmt für seine unzähligen Flamenco-Künstler, das pulsierende Albaicin-

Viertel und die Sierra Nevada mit ihren beliebten Ski- und Wintersportgebieten.

Was geben Touristen in Spanien aus?

Die Touristen gaben allein im September 2021 insgesamt 5,04 Milliarden Euro (5,84 Milliarden US-Dollar) im Land aus, was einen Anstieg gegenüber den 964 Millionen Euro des Vorjahres bedeutet, aber weit von den 9,62 Milliarden Euro entfernt ist, die im September 2020 ausgegeben wurden. Trotzdem wird ein Aufwärtstrend für 2022 erwartet.

Den Daten zufolge bildeten die Deutschen die größte Gruppe ausländischer Reisender, gefolgt von Briten und Franzosen.

Die Quintessenz

Spanien gilt als das von Touristen am zweithäufigsten besuchte Land der Welt und lockt mit seinen zahlreichen Attraktionen, darunter architektonische Wunderwerke, malerische

Strände, endlose Partys, einzigartige Traditionen sowie der Schatz der Natur, den es zu bieten hat. Der zunehmende Tourismus in diesem Land könnte der Silberstreif am Horizont sein, auf den die Reisebranche in aller Welt gewartet hat.

