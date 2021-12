Erdogan möchte zwischen der Ukraine und Russland vermitteln

Teilen

Ankara – Die Türkei ist bereit als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland zu fungieren, so der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Beziehungen zwischen Ankara und Moskau sind jedoch wegen des Verkaufs bewaffneter Drohnen an Kiew etwas angespannt.

Ankara wolle Stabilität und Frieden in der Schwarzmeerregion. Erdogan habe häufig mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über dieses Thema gesprochen, erklärte er gegenüber türkischen Medien. Nach Angaben Kiews hat Moskau Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die Ukraine forderte die NATO am Mittwoch auf, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Russland hat die Vorwürfe als „US-Propaganda“ zurückgewiesen.

„Ob als Vermittler oder in Gesprächen mit den Russen, mit diesen Gesprächen mit der Ukraine und Herrn Putin wollen wir, so Gott will, einen Beitrag zur Lösung dieses Problems leisten“, so der türkische Staatschef am Montag. Kiew begrüßte die Erklärungen des Präsidenten.

„Wir werden alle Bemühungen begrüßen, die uns helfen können, diesen Krieg zu beenden und die ukrainischen Gebiete, die derzeit unter russischer Kontrolle stehen, zurückzugeben“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf einer Pressekonferenz.

In einer ersten Reaktion wies Kreml-Sprecher Dmitri Peskow das Angebot Ankaras vor Journalisten in Moskau mit den Worten zurück: „Tatsache ist, dass Russland keine Partei des Konflikts im Donbass ist, es wird unmöglich sein, auf einem solchen Gipfel Lösungen für das Problem zu finden.“

Der russische Außenminister Sergei Lawrow erklärte am Mittwoch jedoch, dass Putin und Erdogan den Vorschlag der Türkei, im Konflikt in der Ostukraine zu vermitteln, besprechen könnten.

Die Türkei stehe sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine in Kontakt, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch. Ankara habe beiden Seiten geraten, Ruhe zu bewahren und die Situation zu deeskalieren. Cavusoglu beantwortete zu Beginn des zweiten Tages des NATO-Außenministertreffens Fragen von Reportern.

„Wir sind in Kontakt mit beiden Parteien. Wir empfehlen Ruhe und Deeskalation. Ich habe kürzlich mit den Außenministern beider Länder, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, gesprochen. Am Freitag wird unser Präsident mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. Ich werde Dmytro Kuleba heute hier und morgen in Stockholm treffen. Morgen werde ich in Stockholm auch Lawrow treffen. Wir stehen also mit beiden Parteien in Kontakt und raten ihnen, Ruhe zu bewahren und zu deeskalieren.“

Auf die Frage zu möglichen Sanktionen gegen Russland sagte der türkische Außenminister: „Wir glauben nicht, dass Sanktionen die Probleme lösen werden. Sie wurden in der Vergangenheit gegen dieses oder jenes Land verhängt, aber sie haben sie nicht gelöst. Manchmal waren wir selbst Gegenstand von Sanktionen. Sanktionen lösen keine Probleme“. Niemand könne der Ukraine oder einem anderen Land nur durch Sanktionen helfen.

Das NATO-Mitglied Türkei hat gute Beziehungen sowohl zu Kiew als auch zu Moskau, kritisierte in der Vergangenheit jedoch wiederholt Russlands Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim. Angesichts des anhaltenden Separatistenkonflikts im Osten der Ukraine, der seit April 2014 mehr als 13.000 Menschen das Leben gekostet hat, sprach sich Ankara zudem für die territoriale Integrität der Ukraine aus.

Riga’daki #NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. Bugünkü oturumlarda, 2022 Madrid Zirvesine giden süreçte NATO İttifakı’nın yeni Stratejik Konseptine ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki sınamalara dair görüşlerimizi paylaşacağız. pic.twitter.com/j3ViJQnauQ — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 30, 2021

