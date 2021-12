„5 Millionen Flüchtlinge im Falle einer russischen Invasion“

Teilen

Kiew – Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow ist der Ansicht, dass die Ukraine nicht das Endziel des Krieges ist, den Putin beginnen könnte. Wenn er dies tut, wird der Krieg auf Europa übergreifen, so der Minister in einem Interview mit Politico.

Reznikow wies darauf hin, dass Russland auch nach dem Videotelefonat von US-Präsident Joe Biden mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am 7. Dezember noch mehr Truppen an die ukrainische Grenze geschickt habe.

Ihm zufolge konzentrieren sich momentan von der Krim bis zur nordwestlichen Grenze des Landes zu Weißrussland etwa 100.000 russische Soldaten. Es handele sich um Kräfte, die mit Artillerie, Panzern und Flugzeugen an mehreren Fronten gleichzeitig angreifen könnten.

Eine Invasion wäre sowohl für die Ukraine als auch für Russland eine Katastrophe, da sie große Verluste und fast fünf Millionen Flüchtlinge zur Folge hätte, sagte der Minister. „Es wird ukrainisches Blut fließen, es wird russisches Blut fließen, und viele Soldaten aus Russland werden in Särgen nach Hause kommen (…) Es wird eine Katastrophe sein“, so Reznikow weiter.

Die ukrainische Regierung ist besonders besorgt über die Situation in den 15 Kernkraftwerken, die etwa die Hälfte der Energie des Landes liefern. Ein Krieg bedrohe diese Anlagen, erklärte der Minister und betonte, dass diese KKWs wie eine Atombombe seien und erinnerte an die Tragödien von Tschernobyl und Fukushima.

Reznikow merkte an, dass die Ukraine jedoch nicht Putins Endziel sei. Die Ukraine sei das „geografische Zentrum Europas“. Wenn also ein Krieg ausbreche, werde er „in Europa stattfinden, nicht nur in der Ukraine“. Putin sei nicht so sehr an der Ukraine selbst interessiert, sondern daran, Europa zu zeigen, wozu Russland fähig ist. „Wir sind nur ein Teil davon, ein Feld auf dem Schachbrett“, fasste der Minister zusammen.

Situation in der Ostukraine

In der östlichen Donbass-Region stehen sich seit Jahren pro-russische Separatisten und ukrainische Regierungssoldaten gegenüber. Dabei wurden nach Angaben der Regierung in Kiew seit Beginn des Konfliktes im Jahr 2014 rund 14.000 Menschen getötet. Die Kämpfe dort sind wieder aufgeflammt, wobei sich beide Seiten gegenseitig beschuldigen, einen im Juli in Kraft getretenen Waffenstillstand zu verletzen.

Die Ukraine: Der Konflikt an der Schnittstelle zwischen Europa und Russland

Die Ukraine spielt seit langem eine wichtige, wenn auch manchmal übersehene Rolle in der globalen Sicherheitsordnung. Heute steht das Land an vorderster Front einer erneuten Rivalität zwischen Großmächten, die nach Ansicht vieler Analysten die internationalen Beziehungen in den kommenden Jahrzehnten dominieren wird.

Bei den jüngsten Wahlen haben die Ukrainer deutlich gezeigt, dass sie ihre Zukunft in Europa sehen, doch das Land hat weiterhin mit extremer Korruption und tiefen regionalen Gräben zu kämpfen, die seinen Weg behindern könnten. Unterdessen hat die russische Aggression in der Ukraine die größte Sicherheitskrise in Europa seit dem Kalten Krieg ausgelöst.

Obwohl die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten während des siebenjährigen Konflikts erhebliche Strafmaßnahmen gegen Russland ergriffen haben, sind sie bei der Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine kaum vorangekommen. Eine Aufstockung der russischen Streitkräfte entlang der Grenze zur Ukraine Ende 2021 schürte Befürchtungen, dass Moskau eine groß angelegte Invasion seines Nachbarn vorbereitet, obwohl der Kreml dies bestritten hat.

