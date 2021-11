Türkei: Emirate kündigen 10 Milliarden-Dollar-Investition an

Teilen

Ankara – Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Pläne zur Einrichtung eines 10-Milliarden-Dollar-Fonds zur Unterstützung von Investitionen in der Türkei vorgestellt. Zum Auftakt des Besuchs, der als höchster seit Jahren gilt, unterzeichneten beide Länder eine Reihe von bilateralen Abkommen.

Der Fonds wird sich auf strategische Sektoren wie Energie, Lebensmittel und Gesundheitswesen konzentrieren, berichtete die staatliche VAE-Nachrichtenagentur WAM. Die VAE und die Türkei unterzeichneten auch Kooperationsabkommen für ihre Vermögensfonds, Börsen und Zentralbanken.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan empfing am Mittwoch den Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

Der Besuch des Kronprinzen, der als De-facto-Führer und treibende Kraft hinter der außenpolitischen Haltung der VAE gilt, war seine erste offizielle Reise in die Türkei seit 2012 und der hochrangigste Besuch eines emiratischen Offiziellen.

Die Beziehungen erreichten in letzten Jahren einen Tiefpunkt, als die Länder um regionalen Einfluss kämpften und in Konflikten gegnerische Seiten unterstützten. Der Bruder des Kronprinzen, der nationale Sicherheitsberater der VAE, Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, besuchte die Türkei im August als ersten großen Schritt zur Verbesserung der angespannten Beziehungen.

In einer Erklärung des türkischen Präsidialamtes hieß es, die beiden Staatsoberhäupter würden die bilateralen Beziehungen sowie mögliche Schritte zum Ausbau der Zusammenarbeit erörtern. Sie würden auch ihre Ansichten über regionale und internationale Entwicklungen austauschen.

Die beiden Länder werden auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Außenpolitik prüfen. „Die Probleme mit den VAE liegen nun hinter uns. Wir treten in eine Phase ein, die voll und ganz auf Zusammenarbeit und gegenseitigem Nutzen beruht“, so eine anonymer hoher türkischer Regierungsbeamter gegenüber Daily Sabah.

Die türkische Lira erholte sich am Mittwoch, nachdem sie am Vortag um bis zu 15 Prozent eingebrochen war. Die Währung wurde um 18:51 Uhr in Istanbul mit 12,2717 pro Dollar gehandelt, 4,5 Prozent höher als am Vortag.

Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayed Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde https://t.co/EORkdDvkVH pic.twitter.com/cgIHYE8hyQ — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 24, 2021

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Anlaşmaların İmza Töreni https://t.co/qkGqaQNg7n — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 24, 2021



